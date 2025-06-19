Меняйте пароли немедленно! Взломано 16 млрд аккаунтов Apple, Google, Facebook и других

Раздел Технологии выходит при поддержке

В сеть слили 16 млрд паролей и других данных для входа — это самая большая утечка в истории. Большинство паролей уже активно продают за минимальную сумму.

Компания Keeper Security официально подтвердила масштаб утечки от 19 июня 2025 года. В основном слитые учетные записи принадлежат пользователям самых популярных платформ: Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, VPN-провайдеров и государственных порталов. Всего специалисты нашли 30 массивных открытых баз, каждая из которых насчитывает от десятков млн до более 3,5 млрд записей. Из этих 16 млрд только одна база насчитывает 184 млн паролей, как сообщалось ранее. Но пока речь идет не о повторном использовании старых данных, говорят исследователи Cybernews, а о новых, которые уже начали продавать в даркнете.

Все выглядит как часть масштабной подготовки к фишинговым атакам и похищениям аккаунтов. В дампах данные структурированы в формате URL-логин-пароль, что позволяет легко запускать автоматические атаки на любые онлайн-сервисы.

Иронично, но часть сливов произошла не из-за хакерских атак. Гендиректор Keeper Security Даррен Гуччоне обвинил плохо защищенные или ошибочно открытые облачные среды. Например, недавно исследователь научился узнавать любой номер телефона для взлома аккаунтов Google. Но независимо от того, как хакеры получили доступ — случай несет с собой далеко идущие последствия. Тем, кто занимается кибербезопасностью стоит покупать подписки в менеджерах паролей и сервисах мониторинга даркнета.

Google, в свою очередь, уже обратился к пользователям с призывом отказываться от паролей и переходить на ключи доступа. Другой банальный совет: не открывать ссылки из SMS и сообщений в мессенджерах. Конечно в идеале организации должны внести свой вклад в защиту пользователей, а люди — оставаться бдительными и помнить о попытках похищения логинов. Поэтому итог прост: обновите пароли, включайте двухфакторную аутентификацию и не пользуйтесь одним и тем же паролем/логином везде. Или не удивляйтесь, если ваш аккаунт окажется в следующем слитом дампе.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Forbes

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.