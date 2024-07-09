Хейт Cyberpunk 2077 на релизе помог создать безупречное DLC Phantom Liberty, — разработчик

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Из-за багов и «торможения» Cyberpunk 2077 плохо восприняли на старте, игру даже пришлось отменить на Playstation. Но один из разработчиков говорит, что провал многому научил CD Projekt Red.

Сейчас дела у игры неплохие, особенно выходом обновления 2.0 и дополнения Phantom Liberty. Однако, по словам ведущего дизайнера квестов игры Павла Саско в интервью The Gamer, успех стал возможным благодаря провальному релизу основной игры.

«Я считаю, что когда у вас есть шрамы, вы должны гордиться своими шрамами и носить их. В моем прошлом было много трудностей, отмененные игры, над которыми я работал, а затем, конечно, Cyberpunk. … Phantom Liberty работал намного лучше при запуске, поскольку мы полностью изменили стиль производства», — рассказывает Саско.

Саско считает, что негативное восприятие Cyberpunk 2077 нужным команде ударом:

«Это было бы невозможно, если бы первоначальное восприятие игры не было таким негативным, каким оно было, это изменило меня и нас как студию».

Дополнение Phantom Liberty вышло в прошлом сентябре почти без проблем, имеющиеся небольшие ошибки были быстро исправлены последующими обновлениями. Хотя не всем нравятся некоторые изменения DLC и версии Cyberpunk 2077 2.0, они подарили многим игрокам десятки часов увлекательного геймплея. На конец прошлого года продажи Cyberpunk 2077 превышали 25 млн. копий, а Phantom Liberty разошлось тиражом 4,3 млн экземпляров.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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