Следующей игрой по «Ведьмаку» занимается уже половина всей команды СD Projekt, а продажи Cyberpunk 2077: Phantom Liberty достигли 4,3 млн копий

CD Projekt отчиталась за третий квартал 2023 года – среди ключевых финансовых показателей в отчете можно увидеть обновленную статистику продаж DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и увеличение команды разработчиков следующего «Ведьмака».

По состоянию на 28 ноября продажи единственного сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: «Иллюзия свободы» достигли 4,3 млн копий — DLC вышло 26 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Для сравнения, 5 октября сообщалось о 3 млн копий Phantom Liberty.

Отдельно в отчете CDPR отметили, что 92% отзывов дополнения «Иллюзия свободы» и основной игры Cyberpunk 2077 в Steam за предыдущие 30 дней исключительно положительные. Не забыли также вспомнить победу Phantom Liberty в номинациях «Лучшее дополнение» и «Лучший трейлер» на Golden Joystick Awards 2023 и номинации The Game Awards 2023, где DLC и игра в общей сложности претендуют на пять наград.

Пожалуй, самое интересное из отчета — информация о новых играх известной польской студии. Конкретики пока нет, но, как можно увидеть на одном из слайдов, над новым «Ведьмаком» работает уже половина всей команды CD Projekt, так что вскоре стоит ожидать новостей по проекту. Речь идет о следующей части знаменитой серии игр про ведьмака Polaris на движке Unreal Engine 5, впервые анонсированной еще в марте 2022 года. Напомним, что в активной разработке в целом находится по меньшей мере пять проектов — римейк первого «Ведьмака» (Canis Majoris), создаваемого с нуля на Unreal Engine 5, и еще три новых игры во вселенной «Ведьмака» (кроме Polaris), сиквел Cyberpunk 2077 и совершенно новая IP.

В мае продажи «Ведьмак 3» превысили 50 миллионов копий (75 млн копий – результат всей серии), что обеспечило самой популярной игре серии заслуженное место в десятке самых продаваемых игр в истории.

Что касается финансовых результатов CD Pojekt Red, за третий квартал 2023 года холдинг заработал 442,7 миллиона злотых ($112 млн) — на 80% больше, чем год назад. В то же время, чистая прибыль достигла 202,9 миллиона злотых ($51,5 млн), что на 105% больше, чем в третьем квартале 2022-го. Это один из самых успешных кварталов в истории CDPR, и не в последнюю очередь благодаря Phantom Liberty.

5 декабря выйдет Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – вместе с игрой в комплект войдет сюжетное дополнение Phantom Liberty. Полное издание будет выпущено на ПК, Xbox Series X|S и PS5 — как в «цифре», так и на дисках.