Новости Кино 16.08.2024 в 16:59 comment views icon

«Хеллбой: Горбун» — первый тизер-трейлер на украинском и дата премьеры

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Ігор Панченко

Автор новостей

«Хеллбой: Горбун» — первый тизер-трейлер на украинском и дата премьеры

Раздел Кино выходит при поддержке?

Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун» на украинском языке. В кинотеатрах Украины лента появится с 26 сентября.

Фильм расскажет историю молодого Хеллбоя, которого сыграет Джек Кэси («Дэдпул 2»). Вместе со своим напарником из Бюро Паранормальных Исследований и Защиты герой будет пытаться помешать вторжению монстров из других измерений. После успешной миссии они попадают в аварию и оказываются в заброшенной деревне, где встречаются с Горбуном — существом, которое терроризирует местных жителей.

Трейлер

Режиссер фильма, Брайан Тейлор («Адреналин»), подчеркивает, что его версия Геллбоя отличается от предыдущих экранизаций. По его словам, это не просто перезапуск франшизы, а самостоятельный фильм, который должен восприниматься как отдельное произведение искусства. Режиссер стремится воссоздать образ молодого Хеллбоя — саркастичного, душевного детектива, который решает сверхъестественные проблемы.

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Создатель оригинальных комиксов Майк Миньола высоко оценил новую перезагрузку, отметив, что впервые видит на экране именно того персонажа, которого он создал. Это контрастирует с предыдущими версиями от Гильермо дель Торо и Нила Маршалла, которые, по мнению Тейлора, значительно отклонялись от первоисточника.

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В фильме также снимаются Джефферсон Уайт («Восстание штатов»), Аделин Рудольф (сериал «Ривердейл») и Лия Макнамара (сериал «Викинги»).

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