Новости Авто 15.07.2025 comment views icon

Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер

На фестивале скорости в Гудвуде 2025 года Honda представила свой новый электрический концепт — Super EV Concept. Компания устроила предварительную демонстрацию будущего компактного электрокроссовера. Также появились некоторые подробности о нем.

Новый Honda Super EV Concept создан на базе миниатюрного ретро-хэтчбека Honda N-One, известного на японском рынке. Авто сохранило узнаваемую «угловатую» форму кузова, однако получило полностью электрическую силовую установку и современные элементы дизайна. На передней части появилась глухая решетка радиатора и круглые светодиодные фары нового образца.

В отличие от N-One, который предназначен только для Японии, новая модель ориентирована на глобальные рынки. Ожидается, что ее габариты останутся похожими: около 3,4 метра в длину. Авто призвано занять нишу доступных электрокаров и стать удобной городской машиной для повседневных поездок.

В прошлом месяце этот компактный электрический кроссовер уже заметили в Великобритании. Тогда он тестировался в закамуфлированном виде. Предполагается, что этот небольшой кроссовер ориентирован на широкий круг покупателей и дает представление о том, каким будет следующее поколение городских электрокаров Honda.

Ранее в публикации Nikkei утверждалось, что Honda рассматривает возможность запуска доступного электрокара в США с ценой до $30 тыс., который может быть основан именно на Super EV Concept.

Этот электромобиль станет частью новой электрической линейки Honda 0 Series, в рамках которой компания планирует выпустить семь моделей до 2030 года. Первыми выйдут электрические седан и кроссовер (ожидаются в 2026 году), а Super EV — станет более компактной моделью линейки. Эта модель также ожидается в следующем году.

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Источник: electrek

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