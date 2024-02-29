Honda создала электрокресло для прогулок в AR-гарнитуре

Испытать транспортное средство Honda можно на предстоящей конференции SXSW в Техасе.

Кресло, которое получило название UNI-ONE, разработано специально для развлечений в смешанной реальности — технологии, которая объединяет реальный и виртуальный миры для создания новых сред и визуализации.

Управлять UNI-ONE можно без рук — достаточно наклонить туловище в определенном направлении, чтобы двигаться вперед, назад или по диагонали. Кресло имеет сиденье, которое можно настроить в соответствии с потребностями, и может выдержать пассажира весом до 110 кг.

Транспортное средство работает от аккумулятора и имеет максимальную скорость 6 км/ч.

Идея Honda заключается в том, чтобы совместить кресло с устройством смешанной реальности, чтобы пассажиры могли комфортно играть или испытывать другие развлечения — в том числе и на открытом воздухе (например, участие в гоночных играх в тематических парках).

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Источник: Engadget

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