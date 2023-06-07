Новости Бизнес 07.06.2023 в 09:06

Apple приобрела стартап Mira, который разрабатывает AR-гарнитуры для американских военных и тематических парков Nintendo

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple подтвердила приобретение Mira – стартапа дополненной реальности, у которого есть контракты с американскими военными и который производит гарнитуры для тематических парков Nintendo World.

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Новость о сделке появилась через день после того, как Apple анонсировала свою долгожданную гарнитуру смешанной реальности Vision Pro за $3499.

Apple придбала стартап, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo
Гарнитура Mira Prism 2017 года. Фото: The Verge

На сегодня Mira собрала около $17 млн от инвесторов, однако стоимость сделки с Apple не разглашается. Сообщается, что в свое время экс-дизайнер Apple Джонни Айв работал советником AR-стартапа.

В комментариях СМИ Apple типично заявила:

«Apple время от времени покупает меньшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы».

Непонятно, продолжит ли Apple военные контракты Mira, но маловероятно, что работа продолжится. Согласно правительственным документам и пресс-релизам, которые просмотрел сайт The Verge, среди военных контрактов стартапа есть небольшое соглашение с ВВС США, а также с ВМС США — на сумму $702 351.

Контракт с ВВС предусматривает использование военными пилотами гарнитуры Prism Pro для просмотра инструкций для оборудования.

«Mira создает самые масштабированные аппаратные и программные решения дополненной реальности на рынке, что позволяет работникам получать коммуникационные средства и информацию, когда они больше всего в этом нуждаются», — говорится на веб-сайте компании.

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Другой крупный контракт Mira заключила с Nintendo World – для использования гарнитуры на аттракционах Mario Kart в тематических парках в Японии и Universal Studios в Лос-Анджелесе. AR-очки отображают виртуальных персонажей и предметы игры во время гонки на картах.

Гарнітура Міра, яку використовують під час поїздки на Mario Kart у парках Nintendo World.
Гарнитура Мира, которую используют во время поездки на Mario Kart в парках Nintendo World. Фото: The Verge

Похоже, что Apple привлекла, по меньшей мере, 11 сотрудников Mira в рамках приобретения. Генеральный директор стартапа Бен Тафт в частной публикации в Instagram написал:

«С нетерпением жду следующей главы Mira в Apple. 7 лет пути от комнаты в общежитии до приобретения».


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