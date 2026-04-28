Журналист Bloomberg Марк Гурман в своем воскресном newsletter Power On от 26 апреля обновил информацию о двух будущих продуктах Apple: AR-очки и складной iPad.





AR-очки Apple хотят выпустить между 2028 и 2030 годами. По замыслу компании, они будут накладывать цифровую информацию на реальный мир и в перспективе могут частично заменить iPhone. Точная дата внутри этого окна зависит от темпов технологического развития — и, судя по широкому диапазону, Apple сама еще не уверена в сроках.

Отдельно от AR-очков Apple готовит смарт-очки без дисплея — более простой продукт, где акцент сделан на камере, микрофоне и голосовом ассистенте. Их анонс ожидается либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го, релиз — в 2027 году. Это два разных устройства с разными ценами и разными аудиториями.

Ситуация со складным iPad сложнее. По данным Гурмана, Apple разрабатывает устройство с примерно 20-дюймовым экраном, который складывается пополам. Новый CEO Джон Тернус лично занимается этим проектом — что само по себе является сигналом приоритетности. Но несколько человек, которые работали над iPad Fold, сказали Гурману, что сомневаются, дойдет ли дело до релиза.





Последний раз об iPad Fold писали летом 2025 года: тогда сообщалось, что релиз перенесли с конца 2026-го на 2028 год или позже. С тех пор новых публичных деталей не появлялось — вплоть до этой недели.

Ключевая неизвестность в обоих случаях — складной iPhone Ultra. Если он станет хитом после выхода во второй половине 2026 года, Тернус будет иметь сильный аргумент для ускорения разработки iPad Fold. Провал складного iPhone, наоборот, может похоронить проект iPad окончательно.

Источник: 9to5Mac