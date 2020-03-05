Honeywell заявила о создании самого мощного на сегодняшний день квантового компьютера





Прошлый год оказался довольно значимым для достижений в области квантовых вычислений – компания Google заявила, что достигла квантового превосходства, хотя IBM отнеслась к этому скептически. Теперь объявился ещё один игрок на этом рынке, который утверждает, что создал самый мощный на сегодняшний день квантовый компьютер.

Компания Honeywell сообщила, что к середине 2020 года представит суперкомпьютер собственной разработки с квантовым объёмом не менее 64 — это в два раза больше, чем у IBM Q’s System One. Эта величина, которая зависит от количества кубитов, их устойчивости к ошибкам и других факторов. Такого результата компания добилась благодаря прорывам в технологии квантовых приборов с зарядовой связью (QCCD).

Если вкратце, то квантовый компьютер Honeywell будет использовать ионные ловушки, чтобы контролировать кубиты за счёт электромагнитных полей. Это более точный, хотя и более медленный способ управления квантовыми состояниями по сравнению со сверхпроводящими квантовыми чипами. Компания также утверждает, что в системах были включены операторы «if», позволяя им оценивать кубиты и принимать решения на основе их состояния.

«Квантовые вычисления позволят нам решать сложные научные и деловые задачи, способствуя постепенному улучшению вычислительной мощности, эксплуатационных расходов и скорости», – заявил глава правления и генеральный директор Honeywell Дариуш Адамчик (Darius Adamczyk).

Honeywell также объявила, что её система будет использоваться финансовым гигантом JP Morgan Chase, поскольку обе компании на текущий момент разрабатывают новые способы квантовых вычислений для дальнейшего практического применения квантовых компьютеров, особенно в финансовой сфере.

Источник: Neowin