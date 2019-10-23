Google подтвердила достижение «квантового превосходства», но IBM не согласна и обвиняет поискового гиганта в некомпетентности





Google официально заявила о достижении квантового превосходства в новой статье, опубликованной в журнале Nature. Это случилось спустя чуть больше месяца после первого научного доклада о квантовом превосходстве на сайте NASA, который был удалён по причине преждевременной публикации. Теперь, похоже, статья прошла рецензирование, а значит все подробности исследования являются общедоступными, и научное сообщество может полностью изучить достижения Google.

Компания утверждает, что за 3 минуты 20 секунд её 54-кубитная квантовая система (фактически 53-кубитная) Sycamore смогла выполнить расчёты, на которые у самого производительного суперкомпьютера ушло бы 10 тыс. лет. Это те вычисления, которые может выполнить только квантовый компьютер.

Неудивительно, что IBM, как главный конкурент Google в квантовых разработках ставит под сомнение заявление поискового гиганта. В своём блоге представители IBM написали, что та же задача, которую выполнял Sycamore, суперкомпьютер Summit справился бы за 2,5 дня, а не за 10 тыс. лет. В IBM утверждают, что Google ошиблась при оценке того, сколько времени потребуется традиционному суперкомпьютеру для выполнения этих расчётов. Более того, в Google неправильно понимают сам термин «квантовое превосходство». Если это то, что не по силам обычным компьютерам, то этот порог не был преодолён.

Несмотря на попытки IBM преуменьшить достижения Google, научное сообщество в целом положительно отреагировало на эту новость. Учёные сравнивают прорыв Google с первым полётом братьев Райт в 1903 году, который длился всего 12 секунд. Возможно, квантовые компьютеры для решения практических задач появятся ещё нескоро, но исследования Google в этой области показывают, что такое будущее вполне реальное.