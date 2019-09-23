Прорыв в квантовых вычислениях: Google заявила о достижении квантового превосходства





Как известно, IBM и Google уже давно и очень активно ведут исследования и разработки в области квантовых вычислений, стремясь первым выпустить коммерческий квантовый компьютер. Собственно, IBM ранее говорила, что рассчитывает выпустить первый коммерческий квантовый компьютер к 2023 году, а на прошлой неделе « голубой гигант» представил свой новый квантовый компьютер (мощность возросла с 50 до 53 кубитов), который станет доступен клиентам компании уже в следующем месяце (инициатива, IBM Quantum Experience). Ответ Google не заставил себя долго ждать. Исследователи Google заявили, что им впервые удалось продемонстрировать реальное квантовое превосходство над традиционными суперкомпьютерами — тот самый переломный момент развития квантовых компьютеров, который должен приблизить потенциальную революцию в индустрии.

Мы сейчас не будем перепечатывать здесь все, что уже писали о квантовых вычислениях, желающие смогут найти эту информацию на нашем сайте при помощи поиска. Напомним лишь, что квантовые компьютеры, в отличие от традиционных, оперируют не битами, а кубитами, в которых хранится не дискретное состояние «0» или «1», а их суперпозиция (упрощенно говоря, это умение находиться сразу в обоих состояниях одновременно, но только до тех пор, пока такое состояние не будет измерено). Лучшим объяснением явления суперпозиции является знаменитый кот Шрёдингера, который, находясь в закрытом ящике с распадающимся атомным ядром и емкостью с ядовитым газом, является и живым и мертвым одновременно.

Считается, что квантовые компьютеры, преодолев ограничения традиционных архитектур, позволят справиться с некоторыми глобальными проблемами, решение которых остается принципиально недоступным для сегодняшних суперкомпьютеров. Среди областей применения квантовых вычислений — поиск новых лекарств и материалов, оптимизация логистики, финансовое моделирование, искусственный интеллект, защита информации и много чего еще. Более детально о квантовых компьютерах и квантовом интернете мы рассказывали здесь.

Возвращаясь к новости, Google на днях опубликовала доклад о «квантовом превосходстве», где утверждалось, что 53-кубитный квантовый компьютер Google Sycamore успешно решил задачу, которая не под силу «обычным» суперкомпьютерам. Если быть точным, у современного суперкомпьютера IBM Summit решение этой задачи заняло бы 20 000 лет, тогда как Sycamore выполнил все необходимые вычисления всего за 200 секунд.

Научный доклад со всеми подробностями был опубликован на сайте NASA, но вскоре после публикации был удален. В Google от комментариев отказались, но, как отмечает Financial Times, которое заметило и в числе первых рассказало о публикации, причиной, скорее всего, является то, что статья ушла в печать преждевременно по чьей-то ошибке, не пройдя стандартную процедуру рецензирования.

Остается добавить, что в авторы доклада подчеркивали, что пока квантовый компьютер может делать только один технический расчет за раз, предупреждая, что на создание коммерческого квантового компьютера, способного решать реальные задачи, могут уйти годы. Но в любом случае это важное достижение и огромный шаг на пути к этой цели. Вот как прокомментировал эту новость директор по квантовому оборудованию Intel Джеймс Кларк в комментарии Gizmodo.

«Недавнее заявление Google о достижении квантового превосходства — это значимое событие, мы продолжаем раскрывать потенциал квантовых вычислений. Создание коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечет за собой развитие технологий во многих направлениях». Джеймс Кларк, директор по квантовому оборудованию Intel

Источник: Tom’sHardware