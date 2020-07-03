Honor 30 Lite и Honor X10 Max 5G – смартфоны среднего уровня с чипсетом Dimensity 800 и поддержкой 5G

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В рамках бренда Honor вышло два новых смартфона среднего уровня: Honor 30 Lite и Honor X10 Max 5G. Обе новинки оснащены процессором MediaTek Dimensity 800, изготовленным по нормам 7-нанометрового технологического процесса, и поддерживают связь 5G.

Смартфон Honor 30 Lite содержит 6,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Частота опроса сенсорной панели составляет 180 Гц. В верхней части дисплея имеется небольшой каплеобразный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. На выбор пользователей предлагаются версии с конфигурациями памяти 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Поддерживаются карты памяти собственного формата NM. Слот для карт двойной, так что для установки карты памяти потребуется пожертвовать второй SIM-картой.

На задней панели смартфона Honor 30 Lite распложена тройная камера. Главный 48-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным сенсоров анализа глубины снимаемой сцены. В камере реализована поддержка электронной стабилизации изображения, ночного режима и записи видео в разрешении 4K. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Благодаря этому за 30 минут зарядки можно восполнить 53% заряда батареи. Аппарат содержит порт USB-C, звуковой разъём для наушников сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1, но без мобильных сервисов Google.

Цена Honor 30 Lite составляет $240, $270 или $310 за конфигурации с 6/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/128 ГБ памяти, соответственно. Продажи новинки стартуют с 8 июля.

Модель Honor X10 Max 5G является более крупным решением. В данном случае применяется 7,09-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением Full HD+. Для дисплея используется RGBW матрица, что позволяет обеспечить более высокую яркость изображения по сравнению с обычными LCD панелями. В результате, максимальная яркость изображения для данной модели составляет 780 нит. Также заявлена поддержка HDR10. В верхней части экрана расположен каплеобразный вырез для фронтальной камеры.

Учитывая большой дисплей, смартфон Honor X10 Max 5G получился достаточно крупным. Его высота составляет 174,37 мм, а ширина – 84,91 мм. Устройство весит 232 г. Производитель заявляет, что данную новинку можно использовать в качестве информационно развлекательной системы в автомобиле. Также отмечается наличие двух динамиков. Отверстия для них расположены на верхней и нижней гранях рамки корпуса.

Смартфон Honor X10 Max 5G предлагается в нескольких конфигурациях памяти. На выбор пользователей доступны версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В достаточно большом прямоугольном выступе на задней панели корпуса расположилась всего лишь двойная камера. Она включает 48-мегапиксельный основной сенсор, LED вспышку и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. В вырезе дисплея доступна 8-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения питания на правой боковой грани корпуса. Устройство оснащено батареей ёмкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1, но не содержит мобильных сервисов Google.

Новый смартфон Honor X10 Max 5G должен поступить в продажу в Китае с сегодняшнего дня. Цена базовой конфигурации с 6/64 ГБ памяти составляет около $269. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти оценивается в $297. Топовая версия с 8/128 ГБ памяти стоит $354.

Источник: gsmarena 1, 2