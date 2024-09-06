Honor MagicPad2: планшет для медиа и творчества с 12,3-дюймовым дисплеем, чипом Snapdragon 8s Gen 3 и ценой €599

Honor анонсировала новый планшет MagicPad2, который подойдет пользователям для потребления медиа и творческой работы.

Новинка оснащена большим 12,3-дюймовым OLED-дисплеем Eye Comfort Display с разрешением 3000х1920 пикселей, яркостью до 1600 нит и частотой обновления изображения 144 Гц. Поддерживается возможность использования стилуса.

На мультимедийную направленность планшета указывают сертификация IMAX-Enhanced, TÜV и наличие DTS аудио. Устройство содержит 8 динамиков и 3 микрофона. Дополняют картину высокочастотное ШИМ-регулирование 4320 Гц и динамическая регулировка яркости. Все это должно улучшить просмотр фильмов.

Honor MagicPad2 получил производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Следовательно, он также может использоваться для запуска требовательных приложений и игр с высокими настройками качества графики. Для хранения контента предусмотрено 256 ГБ встроенного хранилища. На задней панели доступна 13-мегапиксельная камера с автофокусом, а на фронтальной — 9-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10050 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Новинка имеет размеры 274,5х180,5х5,8 мм и вес 555 г. Аппарат работает под управлением MagicOS 8.0.1 на базе Android 14.

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Новый планшет Honor MagicPad2 оценили в €599. Он будет доступен в цветах Moonlight White и Black.

Источник: honor

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