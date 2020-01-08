Huami анонсировала полностью беспроводные наушники Amazfit PowerBuds и Amazfit ZenBuds





В рамках бренда Amazfit были представлены две новые модели полностью беспроводных наушников Amazfit PowerBuds и Amazfit ZenBuds. Компания утверждает, что модель PowerBuds поставляется со встроенным датчиком сердечного ритма, чтобы контролировать частоту сердечных сокращений во время тренировки, в то время как ZenBuds поможет пользователям хорошо выспаться.

Наушники Amazfit PowerBuds весят всего 6 грамм и оснащены магнитными ушными креплениями (весом 1 грамм), чтобы не дать им выпасть во время тренировок. Встроенный сенсор частоты сердечных сокращений Huami PPG обеспечивает контроль пульса в режиме реального времени. В наушниках используются усовершенствованные композитные диафрагмы, призванные обеспечить высокое качество звука. Каждый наушник поддерживает сенсорное управление для контроля воспроизведения, ответов на вызовы и активации Google Assistant или Siri. Устройство содержит два микрофона, поддерживает функцию шумоподавления ENC и режим Thru Mode для улучшения окружающего звука. Встроенная батарея обеспечивает до 8 часов автономной работы, а благодаря дополнительной батарее в кейсе общая автономность увеличивается до 24 часов. Цена Amazfit PowerBuds составляет $99,99, продажи стартуют в феврале.

Модель Amazfit ZenBuds позволяет снизить уровень стресса и улучшить ночной сон пользователя. Это обеспечивается благодаря функции Smart Interference, которая создаёт «правильную обстановку и генерирует успокаивающие и расслабляющие звуки». Наушники также облегчают пробуждение за счёт плавно нарастающей громкости персонального будильника. Устройство автоматически определяет, когда пользователь спит, чтобы отключить звук, а также отслеживает сердечный ритм, положение тела и данных о движении. Наушники имеют шумопоглощающий дизайн (с плотным прилеганием к ушам), арматуру Knowles Balanced Armature и батарею, которая обеспечивает до 12 часов автономной работы. Зарядный кейс позволяет увеличить автономность до 8 ночей (из расчёта 3 часа воспроизведения музыки с последующим отслеживанием сна). Цена и сроки начала продаж этой модели пока не уточняются.

Источник: gizmochina