Huawei анонсировала планшеты MediaPad M5 с 8,4- и 10,8-дюймовым дисплеями по цене от €350

Компания Huawei подготовила к выпуску два новых планшета MediaPad M5. Новинки предлагаются с IPS дисплеями диагональю 8,4 и 10,8 дюйма. Разрешение изображения одинаково для обеих моделей – 2560х1600 точек. Дисплеи покрыты защитным стеклом с эффектом 2.5D. Как отмечает производитель, впервые такая опция предлагается в планшетах. Также сообщается о возможности использования стилуса совместно с новыми устройствами.

Анонсированные планшеты выполнены в металлическом корпусе с усиленными краями, что призвано обеспечить дополнительную защиту дисплею. Владельцам 10,8-дюймовой модели предлагается дополнительная клавиатура, которая позволяет трансформировать планшет в ноутбук. Устройства несут на борту процессор Kirin 960, 4 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 32, 64 или 128 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти microSD. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера с автофокусом, а на лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом.

Теперь сосредоточимся на отличиях двух моделей, которые проявляются не только в размерах экрана. Версия MediaPad M5 10.8 содержит 4 динамика Harman/Kardon и батарею ёмкостью 7500 мАч. В то же время устройство MediaPad M5 8.4 оснащена стерео динамиками и аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. В обоих случая акустическая система включает выделенный усилитель и поддерживает функцию Huawei Histen для обеспечения трёхмерного звукового сопровождения. Обе новинки поддерживают ускоренную зарядку (9 В при 2 А) через порт USB-C. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0 с оболочкой EMUI 8.0.

Также пользователям будет предлагаться версия Huawei MediaPad M5 Pro, которая представляет собой 10,8-дюймовый планшет, в комплект поставки которого включается стилус Huawei M-Pen. Он поддерживает определение 4096 уровней силы нажатия и содержит кнопки, с помощью которых можно сделать скриншот, удалить изображение или запустить приложение.

Новые планшеты Huawei MediaPad M5 поступят в продажу весной. Цены различных модификаций представлены в таблице.

Huawei MediaPad M5 (Wi-Fi) 8.4″ 10.8″ 10.8″ Pro 32 ГБ €350 €400 – 64 ГБ €400 €450 €500 128 ГБ €450 €500 €550 Huawei MediaPad M5 (LTE) 8.4″ 10.8″ 10.8″ Pro 32 ГБ €400 €450 – 64 ГБ €450 €500 €550 128 ГБ €500 €550 €600* * только для рынка Китая

Источник: gsmarena