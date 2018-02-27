Huawei анонсировала планшеты MediaPad M5 с 8,4- и 10,8-дюймовым дисплеями по цене от €350
Компания Huawei подготовила к выпуску два новых планшета MediaPad M5. Новинки предлагаются с IPS дисплеями диагональю 8,4 и 10,8 дюйма. Разрешение изображения одинаково для обеих моделей – 2560х1600 точек. Дисплеи покрыты защитным стеклом с эффектом 2.5D. Как отмечает производитель, впервые такая опция предлагается в планшетах. Также сообщается о возможности использования стилуса совместно с новыми устройствами.
Анонсированные планшеты выполнены в металлическом корпусе с усиленными краями, что призвано обеспечить дополнительную защиту дисплею. Владельцам 10,8-дюймовой модели предлагается дополнительная клавиатура, которая позволяет трансформировать планшет в ноутбук. Устройства несут на борту процессор Kirin 960, 4 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 32, 64 или 128 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти microSD. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера с автофокусом, а на лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом.
Теперь сосредоточимся на отличиях двух моделей, которые проявляются не только в размерах экрана. Версия MediaPad M5 10.8 содержит 4 динамика Harman/Kardon и батарею ёмкостью 7500 мАч. В то же время устройство MediaPad M5 8.4 оснащена стерео динамиками и аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. В обоих случая акустическая система включает выделенный усилитель и поддерживает функцию Huawei Histen для обеспечения трёхмерного звукового сопровождения. Обе новинки поддерживают ускоренную зарядку (9 В при 2 А) через порт USB-C. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0 с оболочкой EMUI 8.0.
Также пользователям будет предлагаться версия Huawei MediaPad M5 Pro, которая представляет собой 10,8-дюймовый планшет, в комплект поставки которого включается стилус Huawei M-Pen. Он поддерживает определение 4096 уровней силы нажатия и содержит кнопки, с помощью которых можно сделать скриншот, удалить изображение или запустить приложение.
Новые планшеты Huawei MediaPad M5 поступят в продажу весной. Цены различных модификаций представлены в таблице.
|Huawei MediaPad M5 (Wi-Fi)
|8.4″
|10.8″
|10.8″ Pro
|32 ГБ
|€350
|€400
|–
|64 ГБ
|€400
|€450
|€500
|128 ГБ
|€450
|€500
|€550
|Huawei MediaPad M5 (LTE)
|8.4″
|10.8″
|10.8″ Pro
|32 ГБ
|€400
|€450
|–
|64 ГБ
|€450
|€500
|€550
|128 ГБ
|€500
|€550
|€600*
|* только для рынка Китая
Источник: gsmarena