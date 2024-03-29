Huawei получила $97,48 млрд дохода и $12,05 млрд прибыли — бизнес восстанавливается после санкций США 2019 года

Компания Huawei Technologies в 2023 году продемонстрировала самый быстрый рост дохода за последние 4 года. Этого удалось достичь благодаря восстановлению потребительского сегмента и доходам от новых видов деятельности, таких как компоненты для умных автомобилей. Все это ускорило ее восстановление после санкций США.

Доход Huawei в 2023 году составил $97,48 млрд, что на 9,63% больше по сравнению с предыдущим годом. Причем наибольший вклад в эту цифру сделал потребительский бизнес, который вырос на 17,3% до $34,83 млрд. Этот сегмент включает бизнес смартфонов, который пережил ренессанс в прошлом году, когда компания вернулась на основной рынок смартфонов 5G с Mate 60, очевидно, преодолев ограничения США, действовавшие с 2019 года. В то время как основной бизнес компании в области ИКТ-инфраструктуры оставался стабильным, ее облачный бизнес вырос более чем на 20%, принеся доход в $7,66 млрд. Бизнес Huawei по созданию программного обеспечения и компонентов для умных автомобилей, запущенный около 4 лет назад, также продемонстрировал значительный рост — на 128,1% по сравнению с прошлым годом до $0,65 млрд.

2023 год стал третьим подряд годом роста для Huawei после того, как в 2021 году выручка упала почти на треть, когда компания начала исчерпывать резервы чипов. Однако доход еще не восстановился до пикового уровня 2020 года.

Чистая прибыль Huawei в 2023 году выросла на 144,5% до $12,05 млрд, а рентабельность более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом — до 12,35%.

Часть этих выдающихся финансовых показателей стала следствием текущих платежей от продажи бренда смартфонов Honor, которая состоялась еще в ноябре 2020 года.

Источник: reuters

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