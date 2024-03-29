Новости IT-бизнес 29.03.2024 в 19:17 comment views icon

Huawei получила $97,48 млрд дохода и $12,05 млрд прибыли — бизнес восстанавливается после санкций США 2019 года

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Компания Huawei Technologies в 2023 году продемонстрировала самый быстрый рост дохода за последние 4 года. Этого удалось достичь благодаря восстановлению потребительского сегмента и доходам от новых видов деятельности, таких как компоненты для умных автомобилей. Все это ускорило ее восстановление после санкций США.

Доход Huawei в 2023 году составил $97,48 млрд, что на 9,63% больше по сравнению с предыдущим годом. Причем наибольший вклад в эту цифру сделал потребительский бизнес, который вырос на 17,3% до $34,83 млрд. Этот сегмент включает бизнес смартфонов, который пережил ренессанс в прошлом году, когда компания вернулась на основной рынок смартфонов 5G с Mate 60, очевидно, преодолев ограничения США, действовавшие с 2019 года. В то время как основной бизнес компании в области ИКТ-инфраструктуры оставался стабильным, ее облачный бизнес вырос более чем на 20%, принеся доход в $7,66 млрд. Бизнес Huawei по созданию программного обеспечения и компонентов для умных автомобилей, запущенный около 4 лет назад, также продемонстрировал значительный рост — на 128,1% по сравнению с прошлым годом до $0,65 млрд.

2023 год стал третьим подряд годом роста для Huawei после того, как в 2021 году выручка упала почти на треть, когда компания начала исчерпывать резервы чипов. Однако доход еще не восстановился до пикового уровня 2020 года.

Чистая прибыль Huawei в 2023 году выросла на 144,5% до $12,05 млрд, а рентабельность более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом — до 12,35%.

Часть этих выдающихся финансовых показателей стала следствием текущих платежей от продажи бренда смартфонов Honor, которая состоялась еще в ноябре 2020 года.

Источник: reuters

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить