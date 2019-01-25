Huawei представила несколько 5G-продуктов: чипсет Balong 5000, роутер на его основе и базовый чип Tiangang

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Компания Huawei представила сразу несколько новых продуктов с поддержкой стандарта связи 5G. Одним из них стал чипсет Balong 5000, который представляет собой многорежимный модем с поддержкой стандартов связи 2G, 3G, 4G и 5G. Он будет использоваться в широком перечне устройств – от смартфонов до автомобильных систем. Первым потребительским аппаратом на базе данного чипсета стал роутер Huawei 5G CPE Pro.

Роутер Huawei 5G CPE Pro обеспечивает скорость передачи данных до 4,6 Гбит/с при использовании стандарта 5G на частотах менее 6 ГГц и до 6,5 Гбит/с при использовании технологии 5G NR (mmWave). Раздача сигнала на локальные устройства осуществляется при помощи беспроводного стандарта связи Wi-Fi 6, который обеспечивает скорость передачи данных до 4,8 Гбит/с.

Для автомобильных систем в чипсете Balong 5000 реализована поддержка стандарта V2X (vehicle-to-everything), который позволяет автомобилям обмениваться данными с другими автомобилями, объектами инфраструктуры (например, для зарядки электромобилей) и даже с устройствами пешеходов.

Чипсет Balong 5000 поддерживает обе архитектуры 5G: автономную (SA) и неавтономную (NSA). Последняя использует существующие сети 4G в качестве магистрали (обеспечивая при этом скорости 5G, где это возможно), она активно будет применяться на протяжении переходного периода.

Вместе с тем, Huawei представила и базовый чип 5G Tiangang, предлагающий ряд улучшений для базовых станций. Например, он поддерживает активные антенны, которые на 50% меньше, на 23 легче и потребляют на 21% меньше энергии по сравнению с решениями предыдущего поколения. В то же время прирост вычислительной ёмкости достигает 2,5-кратного значения по сравнению с предыдущими чипами, и один чип Tiangang способен контролировать 64 канала и до 200 МГц частотного диапазона. Как ожидается, благодаря внедрению чипа Tiangang процесс развёртывания базовых станций 5G можно будет ускорить в 2 раза по сравнению со станциями формата 4G.

Что касается серверной части, то компания Huawei разработала коммутатор центра обработки данных на базе функций искусственного интеллекта. Как заявляет разработчик, данная система обеспечит нулевую потерю пакетов в сетях Ethernet и сквозную задержку менее 10 миллисекунд.

Пока не уточняется, когда именно новые продукты Huawei с поддержкой стандарта связи 5G поступят на рынок.

Источник: gsmarena