Huawei представила смартфон Nova 2i с 5,9-дюймовым дисплеем FullView 18:9 и четырьмя камерами, который является клоном будущего Mate 10 Lite

Компания Huawei представила в Китае смартфон среднего уровня Nova 2i, который выглядит точно так же, как еще неанонсированный Huawei Mate 10 Lite. При этом характеристики новинки также полностью соответствуют попавшим в сеть спецификациям начальной версии Mate 10, так что перед нами скорее всего действительно локальная версия Huawei Mate 10 Lite.

Модель Huawei Nova 2i оснащается 5,9-дюймовым экраном FullView с Full HD+ разрешением и соотношением сторон 18:9. В качестве аппаратной платформы выступает восьмиядерный процессор собственного производства Kirin 659 (2,36 ГГц), дополненный 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 64 ГБ с возможностью расширения за счет карт MicroSD.

Так же, как и недавно представленный в Китае смартфон Huawei Maimang, модель Nova 2i оснащается сразу четырьмя камерами — двумя фронтальными в формате 13 Мп + 2 Мп и двумя основными в формате 16 Мп + 3 Мп. Емкость аккумулятора равна 3340 мАч, габариты составляют 156,2x75x7,5 мм при весе 164 грамма.

Смартфон будет доступен в черном, голубом и золотистом цвете, он работает под управлением EMUI 5.1, основанной на Android Oreo. Стоимость и сроки начала продаж Huawei Nova 2i производитель обещает огласить позднее.

Источник: PhoneArena