Huawei представив 10 трендів розвитку бездротового зв’язку до 2030 року

Компанія Huawei представила доповідь «Шляхи до мобільності 2030: 10 тенденцій індустрії бездротового зв’язку» під час 12-го Міжнародного форуму мобільного широкосмугового доступу (MBBF). На заході, що відбувся в Дубаї, виступив із промовою Девід Ван, виконавчий директор та президент підрозділу продуктів і рішень у галузі ІКТ компанії Huawei.

На думку компанії, до 2030 року інтеграція цифрового та фізичного світів значно поглибиться, створюючи досвід, максимально наближений до реального. Цифрова економіка стане основним рушієм усіх секторів економіки. Але ці досягнення вимагатимуть від нас забезпечення повноцінної безпеки мереж, підвищення енергоефективності та збільшення зеленої енергетики для захисту довкілля.

Мобільні мережі стануть важливою частиною концепції Huawei Intelligent World 2030. Саме тому Huawei сформулювала 10 трендів в індустрії бездротового зв’язку наступного десятиліття, щоб визначити, якими будуть орієнтовані на майбутнє бездротові мережі, та підготувати галузь до Intelligent World 2030 («Інтелектуального світу 2030»).

Тренд №1: 10 Гбіт/с для фізично-цифрової інтеграції

У майбутньому цифрові комунікації використовуватимуться для розширення і поглиблення обміну інформацією між людьми, забезпечуючи мультисенсорний досвід, що задіює слух, зір, дотик і нюх. Для забезпечення такого досвіду мобільні мережі повинні будуть повсюдно підтримувати швидкість 10 Гбіт/с із затримкою в мілісекунди, а також передавати інформацію більш семантично організованими способами.

Тренд №2: Одна мережа для 100 мільярдів IoT-підключень для всіх сценаріїв

Цифрове суспільство суттєво зміниться через те, що до 2030 року стільникові мережі повинні будуть підтримувати 100 мільярдів підключень thing-to-thing «річ-до-речі». Мережі, які в основному обслуговують універсальний інтернет речей, повинні будуть почати пропонувати різні типи підключених сервісів, диференційовані за швидкістю і пріоритетом. Це означає, що необхідно забезпечити детермінований досвід із нижчою затримкою і вищою надійністю, а також створити нову модель бездротового інтернету речей із наднизьким енергоспоживанням і пасивними підключеннями.

Тренд №3: Взаємодія супутник-земля для 3D-покриття

Взаємодія між супутниками та землею заповнить прогалини в бездротовому наземному покритті та забезпечить тривимірне покриття повітряного простору, забезпечуючи зв’язок і управління безпілотними літальними апаратами та повітряними суднами. Цілком імовірно, що мобільні мережі з передовими технологіями та ринком із багатомільйонним обігом також використовуватимуться для розвитку нових технологій супутникового зв’язку.

Тренд №4: Інтегрована сенсорика і комунікації для створення реалістичних цифрових копій

Сенсорні технології та комунікації надалі інтегруватимуться, що забезпечить цифрове відтворення фізичного світу в реальному часі, сприяючи розвиненому автономному водінню та керуванню дронами. Для досягнення цього радіоінтерфейси та мережева архітектура повинні бути однаково інтегровані, а здатність технологій розпізнавання — поліпшена до сантиметрового рівня, використовуючи надширокі смуги з Massive MIMO.

Тренд №5: Інтелект у кожній галузі й у всіх підключеннях

Бездротові мережі будуть повністю інтегровані з технологіями штучного інтелекту, щоб створити мережі для абсолютно автономного водіння 5-го рівня. Це, у свою чергу, підтримуватиме автоматизоване обслуговування та ремонт, зводитиме до мінімуму викиди вуглекислого газу та даруватиме преміальний досвід. Майбутні радіопристрої також розроблятимуться з використанням вбудованого інтелекту, а інтелектуальні алгоритми радіозв’язку ще більше оптимізуватимуть керування кодуванням каналів і радіоресурсами.

Тренд №6: Зелені мережі з повним підключенням і повним життєвим циклом

У найближчі кілька років мережевий трафік зросте в 100 разів, відтак попит на рішення, що знижують енергоспоживання мережі, також зросте. Побітова (per-bit) енергоефективність повинна підвищитися з тією ж швидкістю. Енергоефективність необхідно враховувати у всіх аспектах проєктування мережі, включно з радіоінтерфейсами, пристроями та сайтами. Це дозволить побудувати екологічно чисті та сталі зелені мережі з повним підключенням і повним життєвим циклом.

Тренд №7. Гнучкий повний діапазон частот до 100 ГГц

До 2030 року країни потребуватимуть середньої пропускної здатності 2 ГГц і понад 20 ГГц пропускної здатності міліметрового діапазону, щоб покрити зростання трафіку. Завдання галузі полягатиме в сприянні розвитку спектра, нижчого за 100 ГГц, до 5G, а також у переосмисленні використання спектра. Це можливо завдяки багатосмуговій інтеграції та іншим провідним технологіям для досягнення 10-кратного підвищення спектральної ефективності.

Тренд №8: Універсальна багатоантенна технологія для зниження витрат за біт

Витрати на передачу даних буде знижено, оскільки багатоантенні технології застосовуватимуться для спектрів будь-якого діапазону та за будь-якого сценарію. Надширокосмугові модульні антени підтримуватимуть гнучкі комбінації декількох діапазонів і застосовуватимуть інтелектуальні багатоантенні технології у більшій кількості сценаріїв, аби забезпечити ефективніше розгортання у хмарах.

Тренд №9: Безпека як наріжний камінь цифрового майбутнього

Внутрішня безпека пристроїв, а також інтелектуальна та спрощена безпека на мережевому рівні набуватимуть більшого значення, оскільки зростатиме увага до безпеки мереж і їхньої стійкості. Оператори надаватимуть своїм корпоративним клієнтам спрощені послуги захисту за допомогою синергії хмарних мереж, що сприятиме цифровій трансформації.

Тренд № 10: Мобільна обчислювальна мережа для взаємодії «пристрій-канал-хмара»

Майбутні мобільні мережі підтримуватимуть різноманітніші сервіси, такі як платформа Metaverse, промислові польові мережі та технологія vehicle-to-everything (V2X) для автомобілів. Це означає, що обчислення потрібно буде інтегрувати з мобільними мережами для забезпечення безперебійних якісних послуг на вимогу. Єдиної сервісної моделі послуг буде недостатньо для побудови нових цифрових платформ.

Девід Ван завершив свою презентацію, підкресливши, що ці 10 галузевих трендів є ознакою того, що індустрія бездротового зв’язку швидко рухається у напрямі створення повністю інтелектуального світу. Він наголосив, що Huawei продовжить співпрацювати з галузевими партнерами, щоб окреслити мережі майбутнього та втілити бачення «Інтелектуального світу 2030».

Джерело: Huawei