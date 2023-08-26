Новости WTF 26.08.2023 в 14:07

Huawei сотрудничает с Талибаном в установке камер наблюдения по всему Афганистану – компания отрицает

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

По данным Bloomberg, правительство Афганистана, возглавляемое талибами, сотрудничает с Huawei Technologies с целью установки широкомасштабной системы наблюдения по всей стране с целью выявления повстанцев или террористов.

Анонимный источник издания сообщил, что представители Huawei встретились с официальными лицами МВД Афганистана 14 августа и достигли устной договоренности о контракте. Министерство сначала опубликовало изображения и детали встречи в X (Twitter), но затем удалило сообщения.

В одной из публикации муфтий Абдул Матин Кани говорил, что усовершенствованная система камер будет «в каждой провинции Афганистана». Абдулла Мухтар, заместитель министра внутренних дел, отметил: «Мы готовы принять проекты, лучше по качеству и цене».

Huawei поспешила отрицать встречу и договоренности: «Сообщения об этой встрече не соответствуют действительности. Никаких планов или соглашений не обсуждалось».

Источник отметил, что система наблюдения в основном предназначена для отслеживания ИГИЛ, а также других боевиков. Талибы считают ИГИЛ одной из основных угроз.

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