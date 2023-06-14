Евросоюз финансирует участие Huawei в критических технологичных проектах, несмотря на опасения и запреты в ряде стран ЕС – Financial Times

По сведениям Financial Times, ЕС финансирует участие Huawei в исследованиях в области систем связи следующего поколения, несмотря на то, что несколько европейских стран запретили китайской технологической группе доступ к телекоммуникационным сетям.

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Китайская компания принимает участие в нескольких важных европейских проектах, включая исследования искусственного интеллекта, разработку сетей 6G и облачные вычисления. Это происходит несмотря на то, что Брюссель настаивает на более строгих ограничениях для Huawei из-за опасений по поводу безопасности.

Издание обнаружило участие Huawei в 11 проектах в рамках исследовательской инновационной программы Horizon Europe. В каждом из них компания получает до 14% финансирования на общую сумму €3,89 млн. Но еще важнее тот факт, что компания участвует в разработке критически важных для Европы технологий, несмотря на усилия примерно трети стран ЕС по вытеснению «вендоров с высоким риском» из инфраструктуры 5G. В дополнение к 11 проектам Horizon Europe, Huawei является участником двух программ, в которых она не получала грантов ЕС.

Huawei предоставляет инфраструктурное оборудование и платформы искусственного интеллекта для исследовательских проектов, поддерживаемых ЕС, которые также включают квантовое зондирование, сети 5G и разработку систем автономного вождения.

Как правило, страны ЕС должны блокировать подозрительные компании с помощью собственного законодательства. Брюссель был вынужден ответить Португалии, недавно озаботившейся предотвращением участия Huawei в создании сетей 5G, что ей придется создать собственные законы для этого, если не удастся добиться консолидированных действий других стран.

«Это сотрудничество показывает, что Европа не может отказаться от Huawei в ближайшее время», – Стефан Тераль, главный аналитик исследовательской компании LightCounting.

Сама Huawei заявила, что с 2007 года участвовала в более чем 30 программах в рамках флагманской структуры ЕС по исследованиям и разработкам. В компании подчеркивают, что международное сотрудничество имеет жизненно важное значение, а участие компании в Horizon Europe было оценено независимо различными группами экспертов, выбранными ЕС и официально утверждено.

Танассис Джаннетсос, координатор проекта по созданию высоконадежной системы безопасности автомобилей и автономного вождения, говорит, что у Huawei есть опыт, необходимый для создания методологии соответствующих разработок. «Мы знаем, что у некоторых компаний и их клиентов могут быть опасения по поводу участия Huawei, но это уже обсуждалось на этапе предложения». Координаторы некоторых других проектов также положительно отзывались об участии Huawei, другие никак не прокомментировали ситуацию.