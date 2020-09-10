Huawei Watch GT2 Pro – флагманские умные часы с поддержкой более 100 спортивных режимов, GPS, автономностью до 14 дней и ценой от €329

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Модельный ряд умных часов компании Huawei пополнился новым устройством под названием Watch GT2 Pro. Это флагманская модель, которая предлагается в двух вариантах исполнения: классическом и спортивном.

Умные часы Huawei Watch GT2 Pro выполнены в корпусе из титанового сплава и оснащены сапфировым стеклом. OLED дисплей имеет диагональ 1,39 дюйма и разрешение 454х454 пикселей. В новинке реализовано множество функций. Одних только спортивных режимов поддерживается более 100, включая гольф и сноуборд. Заявлена водонепроницаемость 5ATM, так что с часами можно плавать. Устройство может отслеживать сердечный ритм и уровень насыщения крови кислородом. Часы также могут демонстрировать уведомления об изменении погодных условий, данные о восходах и заходах Солнца, приливах и отливах, фазах луны. С помощью модуля Bluetooth можно отвечать на входящие звонки. Дополнительно поддерживается возможность отображения уведомлений, управления работой проигрывателя на смартфоне. В часах есть встроенный модуль GPS. С его помощью можно фиксировать маршрут, а в случае необходимости – выполнять обратную навигацию.

Встроенная батарея обеспечивает до 14 дней автономной работы при обычном режиме использования и до 30 часов – при активированном модуле GPS. Поддерживается беспроводная зарядка. При этом за 5 минут подзарядки устройство получает достаточно заряда, чтобы работать на протяжении 10 часов. Размеры новинки составляют 46,7х46,7х11,4 мм.

Умные часы Huawei Watch GT2 Pro поступят в продажу уже в этом месяце. Цена спортивной версии составляет €329, классическая версия оценивается в €349.

Источник: Engadget