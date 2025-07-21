Новости Наука и космос 21.07.2025 comment views icon

Хуже Last of Us: научное сообщество призывает остановить разработку зеркальных организмов

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Хуже Last of Us: научное сообщество призывает остановить разработку зеркальных организмов

Почти 40 ученых со всего мира, включая двух нобелевских лауреатов, призвали остановить разработки синтетических организмов, состоящих из перевернутых молекул и способных представлять катастрофическую опасность для всего живого на Земле.

На молекулярном уровне строительные блоки ДНК, РНК и белки имеют наиболее распространенную право- и левозакрученную структуру. В то время, когда структура белков закручена влево, у ДНК — наоборот вправо. В лабораториях по всему миру ученые работают над созданием синтетических микробов, которые будут иметь отраженную структуру главных строительных блоков жизни реальных организмов.

Ожидается, что это приведет к революции в лечении многих заболеваний и производству без вредных выбросов. Однако высокий риск того, что такие микроорганизмы способны превращаться из помощников во врагов заставляет ряд ученых предостеречь от дальнейшей разработки искусственных зеркальных микроорганизмов. В почти 300-страничном докладе ученые прямо заявляют, что разработку синтетических зеркальных микробов необходимо остановить, пока не стало слишком поздно.

«Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, способны избежать многих реакций иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае вызывают смертельные инфекции, которые будут распространяться бесконтрольно», — предупреждает микробиолог из Питтсбургского университета, профессор Вон Купер. 

Симметричность расположения молекул имеет ключевое значение. Почти каждый живой организм состоит из левоспиральных белков и правоспиральной ДНК. В частности, иммунная система человека тонко настроена на выявление патогенных организмов именно с такой конфигурацией. Зеркальные бактерии с перевернутой структурой могут проскользнуть мимо иммунной системы незамеченными.

Потенциальная опасность касается не только людей, поскольку все живые организмы, включая растения и животных, имеют ту же молекулярную архитектуру. Синтетические зеркальные микроорганизмы могут угрожать сельскохозяйственным растениям, скоту. Не уязвимые к вирусам и защищеные от таких хищников как амебы, зеркальные микроорганизмы могут начать доминировать во многих звеньях пищевой цепи.

Исследователям уже удалось создать отдельные зеркальные молекулы. Некоторые из них, как ожидается, могут быть использованы для лечения неизлечимых болезней. Однако создание полноценного зеркального микроба пока остается недостижимым. Между тем, по мнению ученых, пока необходимо еще около 10 лет, чтобы достичь этого.

«Это может быть намного хуже любой проблемы, с которой мы сталкивались раньше, и выйти далеко за пределы наших возможностей по ее смягчению», — объясняет лауреат Нобелевской премии и профессор химии в университете Чикаго Джек Шостак.

Ученые предупреждают, что буквально одна утечка из лаборатории в окружающую среду может привести к катастрофе, поскольку искусственные микроорганизмы будут развиваться и будут распространяться непредсказуемо, мутируя и адаптируясь к внешним условиям. Некоторые ученые, в частности, доктор Кейт Адамала из Университета Миннесоты, уже прекратили проведение подобных исследований. 

«Мы говорим: «Мы не собираемся этого делать». У нас есть время для разговора. И именно это мы пытались сделать в этой статье — начать глобальный диалог», — подчеркнул Кейт Адамала. 

Однако, как гарантировать, что остальные ученые также согласятся на это? Исследователи призывают к разработке руководящих принципов, подобно тем, что были приняты в Тяньцзине в 2021 году. Руководящие принципы безопасности позволят предотвратить опасные исследования с искусственными зеркальными микроорганизмами.

«Мы считаем, что не следует создавать зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы, даже те, которые подвергаются инженерным мерам биологической защиты», — пришли к выводу ученые. 

Без активного регулирования и глобального сотрудничества человечество может столкнуться с угрозой, более серьезной, чем когда-либо прежде: пандемией, которая не поддается лечению, и миром, захваченным синтетической жизнью. Существует вполне обоснованный риск того, что это может сломать все естественные защитные силы как организма, так и экосистем.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science

Источник: ZMEScience

Популярные новости

Астронавт МКС сфотографировала загадочное явление в атмосфере
Криптомайнинг не умер: до 2032 ожидается среднегодовой рост на 7,8%
Трейлер «2000 метров до Андреевки» — новая документалка от создателей «20 дней в Мариуполе» об ожесточенных боях под Бахмутом
Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет
Marvel представит нового Железного человека и Людей Икс после выхода «Мстители: Тайные войны»
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта
Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге
Шестой палец мешает геймеру на Steam Deck — сообщество Reddit помогает
ИИ-боты провалили тест на психотерапевта — не хотят работать с алкоголиками и выдают перечень «самых высоких мостов» людям в депрессии
Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator — 7 мест, 1,5-литровый ДВС и цена до $30 тыс.
Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле
SSD Team Group с кнопкой самоуничтожения — босс никогда не увидит вашей маленькой коллекции
Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить