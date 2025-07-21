Хуже Last of Us: научное сообщество призывает остановить разработку зеркальных организмов

Почти 40 ученых со всего мира, включая двух нобелевских лауреатов, призвали остановить разработки синтетических организмов, состоящих из перевернутых молекул и способных представлять катастрофическую опасность для всего живого на Земле.

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На молекулярном уровне строительные блоки ДНК, РНК и белки имеют наиболее распространенную право- и левозакрученную структуру. В то время, когда структура белков закручена влево, у ДНК — наоборот вправо. В лабораториях по всему миру ученые работают над созданием синтетических микробов, которые будут иметь отраженную структуру главных строительных блоков жизни реальных организмов.

Ожидается, что это приведет к революции в лечении многих заболеваний и производству без вредных выбросов. Однако высокий риск того, что такие микроорганизмы способны превращаться из помощников во врагов заставляет ряд ученых предостеречь от дальнейшей разработки искусственных зеркальных микроорганизмов. В почти 300-страничном докладе ученые прямо заявляют, что разработку синтетических зеркальных микробов необходимо остановить, пока не стало слишком поздно.

«Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, способны избежать многих реакций иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае вызывают смертельные инфекции, которые будут распространяться бесконтрольно», — предупреждает микробиолог из Питтсбургского университета, профессор Вон Купер.

Симметричность расположения молекул имеет ключевое значение. Почти каждый живой организм состоит из левоспиральных белков и правоспиральной ДНК. В частности, иммунная система человека тонко настроена на выявление патогенных организмов именно с такой конфигурацией. Зеркальные бактерии с перевернутой структурой могут проскользнуть мимо иммунной системы незамеченными.

Потенциальная опасность касается не только людей, поскольку все живые организмы, включая растения и животных, имеют ту же молекулярную архитектуру. Синтетические зеркальные микроорганизмы могут угрожать сельскохозяйственным растениям, скоту. Не уязвимые к вирусам и защищеные от таких хищников как амебы, зеркальные микроорганизмы могут начать доминировать во многих звеньях пищевой цепи.

Исследователям уже удалось создать отдельные зеркальные молекулы. Некоторые из них, как ожидается, могут быть использованы для лечения неизлечимых болезней. Однако создание полноценного зеркального микроба пока остается недостижимым. Между тем, по мнению ученых, пока необходимо еще около 10 лет, чтобы достичь этого.

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«Это может быть намного хуже любой проблемы, с которой мы сталкивались раньше, и выйти далеко за пределы наших возможностей по ее смягчению», — объясняет лауреат Нобелевской премии и профессор химии в университете Чикаго Джек Шостак.

Ученые предупреждают, что буквально одна утечка из лаборатории в окружающую среду может привести к катастрофе, поскольку искусственные микроорганизмы будут развиваться и будут распространяться непредсказуемо, мутируя и адаптируясь к внешним условиям. Некоторые ученые, в частности, доктор Кейт Адамала из Университета Миннесоты, уже прекратили проведение подобных исследований.

«Мы говорим: «Мы не собираемся этого делать». У нас есть время для разговора. И именно это мы пытались сделать в этой статье — начать глобальный диалог», — подчеркнул Кейт Адамала.

Однако, как гарантировать, что остальные ученые также согласятся на это? Исследователи призывают к разработке руководящих принципов, подобно тем, что были приняты в Тяньцзине в 2021 году. Руководящие принципы безопасности позволят предотвратить опасные исследования с искусственными зеркальными микроорганизмами.

«Мы считаем, что не следует создавать зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы, даже те, которые подвергаются инженерным мерам биологической защиты», — пришли к выводу ученые.

Без активного регулирования и глобального сотрудничества человечество может столкнуться с угрозой, более серьезной, чем когда-либо прежде: пандемией, которая не поддается лечению, и миром, захваченным синтетической жизнью. Существует вполне обоснованный риск того, что это может сломать все естественные защитные силы как организма, так и экосистем.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science

Источник: ZMEScience