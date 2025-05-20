Первый внеземной вид: на китайской космической станции обнаружили неизвестный штамм бактерий

Китайские ученые обнаружили в образцах с космической станции Тяньгун неизвестный до этого штамм бактерий, который успешно адаптировался к существованию в экстремальных условиях микрогравитации и радиации.

Микроорганизмы уже получили название Niallia tiangongensis и, вероятно, являются неизвестным родственником земной бактерии Niallia circulans — палочковидной, почвенной бактерии. Эти виды бактерий способны выживать в экстремальных условиях с помощью устойчивых спор. Пока остается неизвестным, эволюционировали ли Niallia tiangongensis уже оказавшись в космосе, или же имели все необычные свойства, попав на станцию в виде спор.

Детальный метаболический анализ и секвенирование генома обнаружили, что в ДНК Niallia tiangongensis присутствуют последовательности, которых нет у аналогичных организмов на Земле. Эти бактерии способны расщеплять желатин для получения азота и углерода, с помощью которых микроорганизмы образуют слой защитной биопленки для защиты в экстремальных условиях.

Новые бактерии были обнаружены во время планового микробиологического исследования воздушных фильтров в модуле Тяньхэ в мае 2023 года. Собранные образцы были отправлены на Землю. Niallia tiangongensis продемонстрировали в 200 раз более высокую устойчивость к радиации, чем их земные родственники. Они также успешно адаптировались к размножению в условиях микрогравитации и оказались устойчивыми к окислительному стрессу. Niallia tiangongensis длительное время способны существовать в условиях экстремально низких температур и даже в условиях вакуума.

Эти микроорганизмы могут поглощать космическую радиацию, используя ее как источник энергии. Они имеют особую структуру клеточной мембраны, которая защищает их от экстремальных температур и уникальный механизм восстановления ДНК, который предотвращает мутации.

Сейчас эти бактерии представляют большой интерес для ученых не только из-за уникальных свойств, которые впоследствии можно будет использовать как в медицине, так и в аграрной и космической сферах. Существуют опасения по поводу биологической безопасности космических миссий, поскольку некоторые представители микроорганизмов этого вида способны вызвать сепсис у людей с ослабленным иммунитетом.

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Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

Источник: ScienceAlert