Новости Наука и космос 20.05.2025 в 16:54 comment views icon

Первый внеземной вид: на китайской космической станции обнаружили неизвестный штамм бактерий

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Первый внеземной вид: на китайской космической станции обнаружили неизвестный штамм бактерий

Китайские ученые обнаружили в образцах с космической станции Тяньгун неизвестный до этого штамм бактерий, который успешно адаптировался к существованию в экстремальных условиях микрогравитации и радиации.

Микроорганизмы уже получили название Niallia tiangongensis и, вероятно, являются неизвестным родственником земной бактерии Niallia circulans — палочковидной, почвенной бактерии. Эти виды бактерий способны выживать в экстремальных условиях с помощью устойчивых спор. Пока остается неизвестным, эволюционировали ли Niallia tiangongensis уже оказавшись в космосе, или же имели все необычные свойства, попав на станцию в виде спор.

Детальный метаболический анализ и секвенирование генома обнаружили, что в ДНК Niallia tiangongensis присутствуют последовательности, которых нет у аналогичных организмов на Земле. Эти бактерии способны расщеплять желатин для получения азота и углерода, с помощью которых микроорганизмы образуют слой защитной биопленки для защиты в экстремальных условиях.

Новые бактерии были обнаружены во время планового микробиологического исследования воздушных фильтров в модуле Тяньхэ в мае 2023 года. Собранные образцы были отправлены на Землю. Niallia tiangongensis продемонстрировали в 200 раз более высокую устойчивость к радиации, чем их земные родственники. Они также успешно адаптировались к размножению в условиях микрогравитации и оказались устойчивыми к окислительному стрессу. Niallia tiangongensis длительное время способны существовать в условиях экстремально низких температур и даже в условиях вакуума.

Перший позаземний вид: на китайській космічній станції виявили невідомий штамм бактерій
Университет Йены

Эти микроорганизмы могут поглощать космическую радиацию, используя ее как источник энергии. Они имеют особую структуру клеточной мембраны, которая защищает их от экстремальных температур и уникальный механизм восстановления ДНК, который предотвращает мутации.

Сейчас эти бактерии представляют большой интерес для ученых не только из-за уникальных свойств, которые впоследствии можно будет использовать как в медицине, так и в аграрной и космической сферах. Существуют опасения по поводу биологической безопасности космических миссий, поскольку некоторые представители микроорганизмов этого вида способны вызвать сепсис у людей с ослабленным иммунитетом.

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Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

Источник: ScienceAlert

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