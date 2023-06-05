Хидео Кодзима анонсировал релиз Death Stranding Director’s Cut и других игр на Mac

Во время проведения конференции WWDC 2023 на сцене появился Хидео Кодзима, когда Apple рассказывала о новом игровом режиме в macOS Sonoma. В рамках своего короткого выступления Кодзима заявил, что на macOS появится игра Death Stranding Director’s Cut, а также другие его проекты.

Курс POWER BI. Вивчайте Power BI для аналізу даних та досягнення успіху вашого бізнесу! Дізнатись про курс

К сожалению, Хидео Кодзима не уточнил, когда Death Stranding Director’s Cut выйдет на Mac. Также он не рассказал, какие именно другие игры будут портированы на эту платформу.

Можно предположить, что Кодзима сыграет определенную роль во время мероприятия Summer Game Fest, которое начнется позже на этой неделе. Death Stranding Director’s Cut может появиться во время этой презентации. Продолжение игры Death Stranding 2 также, вероятно, будет представлено на Mac.

Напомним, оригинальная версия Death Stranding вышла эксклюзивно на PlayStation в 2019 году. Позже появилась версия для ПК.

Источник: The Verge