Хідео Кодзіма та Алекс Лебовічі працюють над екранізацією Death Stranding

Death Stranding 2019 року отримає не лише своє ігрове продовження (про що оголосили на The Game Awards), а й кіноадаптацію. Над проєктом працюватимуть розробники Kojima Productions і Hammerstone Studios на чолі з Алексом Лебовічі, який продюсував “Варвара”. Подробиці сюжету не розкривають, але кажуть що фільм “представить нові елементи та персонажів у всесвіті Death Stranding”.

Новина не дуже дивує, адже минулого року японська компанія відеоігор Kojima Productions створила відділ кіно та телебачення. Та й сам керівник студії Хідео Кодзіма не приховує своєї любові до кіно, через що в його іграх часто з’являються зірки Голлівуду. В оригінальну Death Stranding серед інших залучали Нормана Рідуса (“Ходячі мерці”), Леа Сейду (“007: Не час помирати”), Мадса Міккельсена (“Ганнібал”), Маргарет Кволлі (“Одного разу в… Голлівуді”) та оскароносного режисера Гільєрмо дель Торо.

Про те, хто може зіграти у фільмі за всесвітом гри, поки не повідомляється. Також не зазначаються часові рамки, але кажуть, що “розробка триває і прискорюється”.

“Я схвильований від партнерства з Hammerstone Studios. Це ключовий момент для франшизи, і я з нетерпінням чекаю співпраці, щоб вивести Death Stranding на великий екран”, — сказав Кодзіма в заяві.

Хідео Кодзіма — всесвітньо відомий творець ігор, який у 2015 році відкрив власну студію Kojima Productions, а у 2020 році отримав стипендію BAFTA — найвищу нагороду, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва за винятковий внесок у кіно, ігри чи телебачення.

Hammerstone Studios, продюсерська компанія Лебовічі, яка фінансує, розробляє та виробляє незалежні фільми в усіх жанрах, на сьогодні випустила майже 20 кіноробіт. Останнім часом продюсер працював над фільмом жахів “Варвар” (який зібрав понад 45 мільйонів доларів у світових зборах) та третьою частиною “Білла і Теда”.

“Ми раді та маємо честь співпрацювати з геніальним і культовим Хідео Кодзімою в його першій екранізації. На відміну від інших адаптацій великобюджетних відеоігор, це буде щось набагато інтимніше та обґрунтованіше. Наша мета полягає в тому, щоб переосмислити, якою може бути адаптація відеоігри, коли у вас є творча та мистецька свобода” — каже Лебовічі.

Новина про фільм за всесвітом Death Stranding з’явилася в час, коли, мабуть, адаптуються у кіно всі відомі ігри: від The Last of Us на HBO до God of War на Prime Video.

Гра Death Stranding одразу вийшла на ПК, а з моменту запуску на PlayStation 4 у 2019 році отримала армію прихильників з понад 10 мільйонів людей по всьому світу. Завдання гравців, керуючи головним персонажем Семом Бріджесом Рідусом, відновити зв’язок між роздробленим суспільством після катастрофи, яка відкрила двері між живим та мертвим світом, що призвело до нашестя істот із потойбіччя.

У вересні 2021 року вийшла продовжена режисерська версія Death Stranding, яка покращує ігровий досвід, пропонуючи більше дійових персонажів, розширені території та сюжетні лінії за допомогою нових місій, а також унікальну систему Social Strand System, що дозволяє залишатися на зв’язку з іншими гравцями по всьому світу. Продовження гри Death Stranding, анонсованої минулого тижня, розробляється для PlayStation 5, а сам Кодзіма виступає сценаристом, режисером, продюсером і дизайнером.

Джерело: The Verge, Deadline