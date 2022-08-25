HyperX выходит на рынок мониторов с моделями Armada 25 и Armada 27, крепящимися к столешнице

Компания HyperX анонсировала свои первые мониторы Armada 25 и Armada 27. Дисплеи предназначены для геймеров и оснащены креплением к торцу столешницы. Эргономичная подставка позволит сэкономить место на столе.

Монитор Armada 25 с диагональю 25 дюймов имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей. Параметры Armada 27 – 27 дюймов и 2560 x 1440 точек. Оба монитора имеют матовые IPS-панели с тонкими рамками. Максимальная яркость равна 400 нит. На корпусе есть по одному разъему DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. В комплект входят кабели обоих стандартов.

Игроков порадует время отклика 1 мс и совместимость с NVIDIA G-Sync для адаптивной синхронизации с видеокартами NVIDIA. Armada 25 имеет более высокую частоту обновления – 240 Гц по сравнению с 165 Гц у Armada 27.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Armada 27 поддерживает VESA Display HDR 400, тогда как Armada 25 не отображает HDR 400. Цветовая гамма Armada 25 составит 95% цветов sRGB, а Armada 27 имеет охват 95% DCI-P3.

Ккронштейны также продаются отдельно в двух вариантах – основной и дополнительный, для нескольких мониторов. Комбинируя их, можно установить до четырех мониторов 25” или два 27”.

Учитывая удобство и рекомендуемые цены в $449 и $499 дебют HyperX выглядит привлекательно. Особенно учитывая кронштейн стоимостью $109,99, который входит в их цену.

Источник: The Verge