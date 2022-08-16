Samsung Odyssey Ark — «самый большой» игровой монитор с 55-дюймовым изогнутым экраном Quantum Mini-LED 4K за $3500

Компания Samsung Electronics выпустила в продажу 55-дюймовый изогнутый игровой 4K-монитор Odyssey Ark. Дисплей был представлен на Consumer Electronics Show 2022, где был удостоен награды CES Innovation Award.

«Мы даем современным геймерам то, что они хотят – кинематографический и захватывающий опыт с инновационными технологиями игровых дисплеев, которые может предложить только Samsung», – сказал Гарри Патц-младший, старший вице-президент и генеральный директор подразделения дисплеев Samsung. «Odyssey Ark — это персональный игровой кинотеатр, предлагающий совершенно новый способ играть на консоли и ПК».

Монитор может принимать вертикальное положение, он оснащен пультом дистанционного управления и хабом для подключения устройств, нейропроцессором для улучшения изображения, встроенной акустикой формата 2.2.2 и поддерживает функцию нескольких дисплеев в одном.

Эргономика

Большой экран охватывает основное и периферийное поле зрения благодаря кривизне 1000R. Экран можно вращать, наклонять и поворачивать с помощью HAS (подставки с регулируемой высотой).

Для размещения 55-дюймового дисплея понадобится много места как по горизонтали, так и по вертикали, если планируете использовать разворот на 90°. Режим Multi View позволяет использовать Odyssey Ark как четыре отдельных монитора в горизонтальном виде или три в вертикальной ориентации.

Технология Flex Move Screen позволяет регулировать диагональ от 55 до 27 дюймов, изменять ориентацию экрана и переключать соотношение сторон между 16:9, 21:9 и 32:9.

Параметры экрана

Матрица Samsung Quantum Matrix Mini LED обеспечивает точное управление цветом и яркостью плотно упакованных светодиодов. Прекрасное отображение HDR-контента возможно благодаря 14-битной обработке цвета (у большинства телевизоров и мониторов – всего 8-10 бит).

Отображение черного разделено на 16 384 уровня, коэффициент статической контрастности равен 1000000:1 – контрастные и темные сцены выглядят на мониторе максимально реалистично. Пиковая яркость достигает 1500 нит.

При разрешении 3840 х 2160 точек Samsung Odyssey Ark поддерживает частоту обновления до 165 Гц и технологию FreeSync Premium Pro. Минимальное время отклика экрана – 1 мс.

Матовая поверхность и технология Samsung Sound Dome эффективно устраняют блики.

Обработка изображения

Чип Neural Quantum Processor Ultra для улучшения картинки использует данные, сгенерированные двадцатью нейронными сетями. Он отвечает за качественный апскейл содержимого любого разрешения до 4K.

Вывод звука

Четыре встроенных динамика (по одному в каждом углу) и два центральных сабвуфера воспроизводят звук мощностью до 60 Вт. Поддерживается пространственное звучание Dolby Atmos. Бас воспроизводится вплоть до 45 Гц.

Дополнительные устройства

Пульт дистанционного управления Ark Dial заряжается от солнечной батареи или по USB-С. Большие кнопки контроллера и удобная настольная ориентация дают возможность быстро управлять наиболее востребованными настройками. В комплект входит и пульт традиционного формата.

Внешний хаб несет на себе разъемы USB, HDMI 2.1, LAN, EX-LINK, One Connect и оптический порт (но здесь отсутствует DisplayPort).

Программные режимы

Odyssey Ark можно использовать и без подключенного компьютера или консоли. В него встроен Samsung Gaming Hub – универсальная платформа для игр в потоковом режиме, где доступны игры потоковых сервисов Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna.

Game Bar – инструмент, позволяющий геймерам быстро и легко просматривать свой игровой статус и управлять настройками не покидая игровой экран. Он поддерживает мониторинг FPS, включение HDR, переменной частоты обновления и игрового режима, настройку соотношения сторон экрана и времени отклика.

Важно отметить, что Samsung Gaming Hub работает не во всех регионах, а Game Bar совместим с игрой на ПК и консолях, но не с Gaming Hub.

Впечатление пользователя

Кэмерон Фолкнер из The Verge поделился опытом эксплуатации монитора. Ощущения от игры с лицом в метре от 55-дюймового дисплея 4K с частотой обновления 165 Гц он назвал потрясающими. Обозревателя впечатлила и функциональность контроллера Ark.

Изгиб 1000R он нашел более комфортным для одновременного обозрения всех деталей на экране, чем 1800R у модели Odyssey Neo G9, хотя большая кривизна может дать лучший эффект погружения.

Монитор Samsung Odyssey Ark обеспечивает комплексный игровой опыт, удобство процесса, качественное изображение на экране огромного размера и действительно объемное звучание. В фирменном магазине Samsung он доступен по цене $3 499,99.

В июле компания Gigabyte анонсировала гигантский монитор с Android на борту.

Источники: Samsung, The Verge