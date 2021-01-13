HyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud Buds с автономностью 10 часов и ценой $60

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Компания HyperX сообщила о выпуске новой беспроводной гарнитуры HyperX Cloud Buds. Новинка выполнена в дизайне с шейным ободом и комплектуется 14-миллиметровыми динамическими излучателями с неодимовыми магнитами. Производитель заявляет о покрытии частотного диапазона от 20 Гц до 20 кГц. Уровень звукового давления составляет 104 ± 3 дБ при 1 мВт на 1 кГц.

Новинка подключается к источникам звука берез беспроводное соединение Bluetooth 5.0 и поддерживает кодек Qualcomm aptX HD. Радиус действия сигнала составляет 10 метров. Устройство оснащено силиконовыми ушными вкладышами (трёх размеров). Многофункциональные кнопки и микрофон встроены в шейный обод. Кнопки можно использовать для ответа на звонки, управления музыкальными треками и активации цифровых ассистентов. Встроенный ненаправленный электретный конденсаторный микрофон обеспечивает захват звука в диапазоне 100-7200 Гц и обладает чувствительностью -16,5 дБ. В шейный обод также встроен аккумулятор, который обеспечивает до 10 часов автономной работы. Зарядка батареи осуществляется чрез разъём USB-C. Масса гарнитуры составляет 27,5 г.

Беспроводная гарнитура HyperX Cloud Buds уже поступила в продажу по рекомендованной цене $59,99.