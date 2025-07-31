Hyundai показала электрокроссовер Elexio: «умная» подвеска, морозостойкость и мощность до 312 л.с.

Hyundai готовится представить, пожалуй, самый современный электромобиль в своей истории. Речь идет о новом электрическом кроссовере под названием Elexio, официальная премьера которого состоится уже совсем скоро. Несмотря на то, что презентация еще впереди, модель уже проходит международные тесты, и результаты выглядят очень обнадеживающе.

Впервые Elexio показали в мае на совместной презентации Hyundai и китайского партнера BAIC в Шанхае. Новинку часто сравнивают с IONIQ 5, но с прицелом именно на китайский рынок. Авто получило современные технологии, функции быстрой зарядки и заявленный запас хода до 700 км по циклу CLTC.

Еще до официального старта продаж Elexio прошел три краш-теста и ряд других испытаний. И каждый раз электрокроссовер хорошо проявил себя в вопросах безопасности, качества сборки и динамики. При фронтальном, боковом ударе и переворачивании на обочине кузов авто выдержал все нагрузки. Этого удалось достичь благодаря использованию пяти слоев сверхпрочной стали, которые Hyundai называет «Рукой Бога». В целом конструкция включает 360-градусное армирование, восемь горизонтальных и семь вертикальных балок в полу.

Даже в морозильной камере с температурой -30°C кроссовер запускался и заряжался, предварительно подогревая батарею. При этом потеря запаса хода составляла 39%, тогда как средний показатель для таких условий — около 40% при -7°C. Это свидетельствует о хорошей терморегуляции и подготовке к суровым зимним условиям использования.

Завершающий этап тестирования — испытания управляемости на дорогах с 17 типами «плохого городского покрытия». Hyundai проверяла, как подвеска справляется с неровностями, ямами, ухабами и другими неприятностями. В основе Elexio лежит платформа E-GMP, и, по словам производителя, автомобиль имеет лучшую конфигурацию подвески в своем классе. Для этого использовали улучшенные амортизаторы, гидравлические втулки и провели более 300 настроек, чтобы достичь идеального баланса между комфортом и управляемостью.

Согласно имеющейся информации, Hyundai Elexio имеет длину 4615 мм, ширину 1875 мм и высоту 1673 мм. Он немного компактнее Tesla Model Y. Кроссовер получит два варианта силовых установок: с одним мотором мощностью 160 кВт (214 л.с.) и с двумя моторами суммарной мощностью 233 кВт (312 л.с.). Аккумуляторы типа LFP будет поставлять подразделение FinDream компании BYD.

Hyundai планирует запустить Elexio в продажу в Китае в третьем квартале 2025 года. Ориентировочная стартовая цена составляет около $19,5 тыс.

Источник: electrek