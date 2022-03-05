IBM и Payoneer — еще две компании, прекратившие деятельность в россии из-за войны в Украине

С каждым днем ​​все больше технологических и финансовых компаний покидают российский рынок из-за развязанной путинским режимом войны в Украине. Только что список пополнили еще две известные транснациональные компании — IT-гигант IBM и платежная система Payoneer. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

IBM производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в сферах от мейнфреймов к нанотехнологиям. Сложно переоценить величие и влияние «голубого гиганта», особенно в корпоративном сегменте. Поэтому полное прекращение деятельности IBM в россии — существенный удар по экономике страны-агрессора. Особенно с учетом того, что несколькими днями ранее российский рынок покинули Oracle и SAP.

В то же время, международная платежная система Payoneer особенно популярна среди фрилансеров, выполняющих разную работу для иностранных заказчиков. Также можно сказать, что PayPal также приостановила работу в россии, а ранее ограничения для россиян из-за войны в Украине ввели Wise и Remitly.