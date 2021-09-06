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В рамках бренда Nubia был анонсирован новый флагманский игровой смартфон под названием REDMAGIC 6S Pro. Данная новинка получила процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и высокопроизводительный дисплей.

Смартфон Nubia REDMAGIC 6S Pro содержит 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) и соотношением сторон 20:9. Частота обновления изображения составляет 165 Гц, а частота опроса сенсора дисплея – 720 Гц. Время отклика сенсора заявлено менее 8 мс. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и имеет пиковую яркость изображения 700 нит. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев 7-го поколения, поддерживающий функцию отслеживания сердечного ритма.

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888 Plus дополнена оперативной памятью LPDDR5 объёмом 12 или 16 ГБ и встроенным хранилищем на базе памяти UFS3.1 ёмкостью 128 или 256 ГБ. Для охлаждения выделяющих тепло компонентов системы используется испарительная камера. Заявлена поддержка связи 5G в режимах SA+NSA, скорость загрузки информации может достигать 7,5 Гбит/с, а скорость отдачи данных – 3 Гбит/с. В качестве операционной системы служит REDMAGIC OS 4.0 на базе Android 11.0.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5050 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Функция Charge Separation позволяет смартфону получать энергию во время игры прямо от источника питания, минуя батарею. Это позволяет снизить нагрев устройства и продлить срок службы аккумулятора.

На задней панели смартфона Nubia REDMAGIC 6S Pro расположена тройная камера. Она включает 64-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксльеный сверхширокоугольный модуль и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор. Фронтальная камера выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора.

Анонсированная новинка обладает некоторыми оригинальными функциями, ориентированными на геймеров. Так, на задней панели расположена сенсорная поверхность M key, которую можно настраивать для выполнения различных действий в игре. Также в устройстве на боковой грани доступны два сенсорных триггера с частотой опроса 450 Гц и временем отклика 8,3 мс. Их надёжность заявлена на уровне 2 млн срабатываний. Ещё в смартфоне может использоваться полупрозрачная крышка задней панели, под которой видна RGB подсветка вентилятора.

Новый игровой смартфон Nubia REDMAGIC 6S Pro поступит в продажу с 27 сентября в трёх конфигурациях: