Игровой ПК уже не нужен? Android-смартфон тянет Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и GTA 5 на 40-60 FPS

Вадим Карпусь

Новый игровой смартфон Red Magic 11 в версии Golden Saga Edition показал то, что еще недавно казалось фантастикой. Устройство обеспечило запуск полноценных ПК-игр прямо на Android через эмуляцию. В демонстрации от ETA Prime смартфон стабильно тянет современные хиты на уровне 40-60 FPS и даже больше.


Речь идет не о стриминге или облачных сервисах. Все работает локально на самом смартфоне через GameHub. Современные AAA-игры удается запускать с комфортной частотой благодаря высокопроизводительным компонентам смартфон. Заметим, Golden Saga Edition — это прокачанная версия стандартного Red Magic 11 Pro. Она получила топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который дополняют 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и встроенное хранилище UFS 4.1 Pro емкостью 1 ТБ. Среди других характеристик устройства можно выделить активную систему охлаждения с вентилятором и позолоченной испарительной камерой, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей BOE с частотой 144 Гц, батарею емкостью 7500 мА-ч и высокоскоростной модуль беспроводной связи Wi-Fi 7.

И вот на таком оборудовании запустили несколько популярных Windows-игр через эмулятор. Смартфон работал преимущественно в режимах максимальной производительности (Rise и Diablo). Последний дает самую высокую скорость, но сильно нагревает корпус — даже несмотря на продвинутое охлаждение.

В тестах Android-смартфон показал следующие результаты:

  • Red Dead Redemption 2 — в среднем более 40 FPS, в помещениях до 60 FPS (высокие текстуры, остальные настройки низкие)
  • Cyberpunk 2077 — более 60 FPS на 720p Low с генерацией кадров FSR
  • GTA V — до 100 FPS в помещениях и около 60+ FPS в городе
  • Project Cars 2 — стабильные 60 FPS на средних настройках

Но тестирование выявило неприятные нюансы. На данный момент эмуляция еще далека от идеала. Например, Ghost of Tsushima не получает выгоды от FSR, а в одной из частей Resident Evil появляются серьезные графические баги. При такой игровой нагрузке и в режиме максимальной производительности энергопотребление доходит до 30-40 Вт. Это высокие показатели для смартфона, хотя для современных игровых ПК и ноутбуков они выглядят довольно умеренными во время игровой нагрузки.


Фактически смартфон Red Magic 11 Golden Saga Edition при запуске игр работает на уровне портативной консоли. И ведет себя так же: греется и быстро расходует заряд. При желании, изображение можно выводить на внешний дисплей.

На данный момент цена Red Magic 11 Golden Saga Edition составляет около €1500. Это уже меньше игровой консоли Legion Go 2. За эти деньги можно собрать полноценный игровой ПК, поэтому выбор здесь неочевиден. Но как демонстрация технологий — это очень показательное устройство.

Этот эксперимент с Red Magic 11 Golden Saga Edition показывает, что современные флагманские смартфоны уже способны запускать большие ПК-игры без облака. Но пока это история про энтузиастов и технологический эксперимент, а не массовый сценарий для всех.

Источник: videocardz

