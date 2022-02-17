Игровой смартфон Redmi K50 Gaming получил чип Snapdragon 8 Gen 1, быструю зарядку мощностью 120 Вт и цену от $520

Компания Xiaomi провела специальное мероприятие в Китае, в рамках которого состоялся анонс смартфона Redmi K50 Gaming. Это первый представитель серии Redmi K50 и первый смартфон, созданный в партнёрстве Xiaomi и Mercedes AMG Petronas Formula One Team. На рынок поступит специальная ограниченная серия смартфона с логотипом и цветами гоночной команды.

Новый смартфон Redmi K50 Gaming оснащён 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, частоту опроса сенсора 480 Гц и 10-битную цветопередачу. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Аппарат получил флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Для отвода тепла от чипа и других компонентов используется новая система охлаждения с двойной испарительной камерой. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 12 ГБ (LPDDR5), а ёмкость встроенного хранилища – 128 или 256 ГБ (UFS 3.1). На корпусе устройства доступны два физических триггера и два динамика, настроенных JBL. Смартфон содержит металлическую рамку, а задняя панель изготовлена из стекла.

Камера на задней панели имеет три модуля. Главный широкоугольный 64-мегапиксельный модуль на базе сенсора Sony IMX 686 дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным телемакро модулем. На лицевой панели расположилась 20-мегапиксельная камера Sony IMX 596.

Смартфон Redmi K50 Gaming получил батарею ёмкостью 4700 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Как заявляет производитель, полностью восполнить запас аккумулятора можно всего за 17 минут. А при одновременном запуске игры на полную зарядку батареи требуется 37 минут. В новинке доступны двигатель тактильной обратной связи Xiaomi CyberEngine, модули WiFi 6E и NFC. Устройство поставляется с оболочкой MIUI 13 на базе Android 12.

Продажи Redmi K50 Gaming в Китае стартуют с 18 февраля:

$520 – за конфигурацию 8/128 ГБ памяти;

$567 – за конфигурацию 12/128 ГБ памяти;

$615 – за конфигурацию 12/256 ГБ памяти;

$662 – за ограниченную версию Mercedes AMG F1 с конфигурацией 12/256 ГБ памяти.

Пока не уточняется, когда Redmi K50 Gaming поступит на международный рынок.

Источник: gsmarena