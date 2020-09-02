Игровые мониторы ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN и PG259QNR первыми на рынке получили поддержку частоты 360 Гц





Помимо новых видеокарт ROG Strix GeForce RTX 30 компания ASUS также анонсировала игровые мониторы и другие игровые аксессуары в рамках линейки ROG.

ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN и PG259QNR позиционируются в качестве первых в мире мониторов с поддержкой частоты обновления 360 Гц. Они ориентированы на киберспортсменов и геймеров, отдающих предпочтение динамичным играм. Мониторы оснащены быстрой 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920×1080 точек), в которой состояние жидких кристаллов может изменяться в четыре раза быстрее, чем в обычных панелях IPS, что обеспечивает отклик в 1 мс (GTG). Заявлена поддержка HDR10, NVIDIA G-SYNC и Variable Overdrive.

Особенностью монитора ROG Swift 360Hz PG259QNR является встроенная система Reflex Latency Analyzer для измерения латентности (задержки между щелчком мыши и соответствующим изменением изображения на экране). Reflex Latency Analyzer отслеживает щелчки мыши, а затем измеряет время до появления характерных пикселей на экране (например, вспышки от выстрела рядом с дулом пистолета).

Монитор ASUS ROG Swift 360Hz PG259QNR также поставляется с комплектом для настольного крепления ROG Desk Mount Kit, которое позволяет освободить на столе больше места для периферии. Данное крепление имеет С-образный зажим с максимальной шириной 80 мм, совместимый с большинством столов. ROG Desk Mount Kit можно заменить на обычную подставку монитора.

ASUS ROG Swift PG329Q – это 32-дюймовый игровой монитор, оснащённый быстрой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 точек, частотой обновления 175 Гц и временем отклика в 1 мс (GTG). В данном мониторе используется технология квантовых точек, он сертифицирован согласно стандарту DisplayHDR 600 и отличается широким цветовым охватом (98% цветового пространства DCI-P3 и 160% sRGB). Высокая точность цветопередачи гарантируется заводской калибровкой. Технология ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) устраняет размытость изображения без ущерба для переменной частоты обновления, а технология Variable Overdrive обеспечивает плавную визуализацию, динамически регулируя отклик пикселей во всем диапазоне частот обновления.

Игровой маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает три частотных диапазона и стандарт 802.11ax (Wi-Fi 6E). Технология Wi-Fi 6E использует преимущества диапазона 6 ГГц, который стал доступен для использования совсем недавно и имеет в 3 раза большую пропускную способность по сравнению с диапазоном 5 ГГц. Она добавляет семь дополнительных каналов 160 МГц к стандарту Wi-Fi 6, а также обеспечивает меньшие задержки и защиту от помех, вызванных работой других устройств.

Маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 обеспечивает скорость беспроводного соединения до 11 тыс.Мбит/с. Благодаря поддержке агрегирования WAN-каналов достигается скорость WAN-подключения до 2 Гбит/с. Устройство обладает конфигурацией антенн 4×4 и портом LAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Новинка оснащена 64-битным 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. В маршрутизаторе также используется усилитель мощности для улучшения покрытия и качества сигнала в диапазоне 6 ГГц.

ASUS ROG Strix Scope RX – первая механическая игровая клавиатура, в которой используются оптико-механические переключатели ROG RX Red с полым квадратным стержнем и встроенными RGB-светодиодами для независимой подсветки каждой клавиши. Конструкция переключателей обеспечивает практически нулевую задержку отклика для мгновенной регистрации нажатия клавиши. Полый квадратный стержень и механизм стабилизации обеспечивают постоянное усилие при нажатии клавиш, а срок службы данной клавиатуры составляет 100 млн нажатий.

Верхняя пластина ROG Strix Scope RX изготовлена из металла. Клавиатура обладает водо- и пыленепроницаемостью, соответствуя требованиям стандарта IP56. Порт USB 2.0 можно использовать в качестве транзитного для зарядки мобильных устройств и подключения внешних накопителей. Специальная клавиша «стелс» скрывает все приложения и отключает звук, а специальный переключатель позволяет быстро переключаться между режимами использования мультимедийных клавиш. Клавиатура также имеет логотип ROG с подсветкой и поддерживает настраиваемые световые эффекты. Утилита Armory Crate позволяет пользователям настраивать профили, задавать функции клавиш, записывать макросы и даже отслеживать статистику работы оборудования во время игры.

ASUS ROG Keris Wireless представляет собой результат сотрудничества инженеров ROG с профессиональными киберигроками. Мышь имеет три варианта подключения: через высокоскоростное беспроводное соединение в диапазоне 2,4 ГГц, энергоэффективное соединение Bluetooth LE или проводное USB-соединение с одновременной зарядкой аккумулятора. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением в 16 тыс. точек на дюйм, который способен отслеживать перемещения со скоростью до 400 дюймов в секунду и ускорением до 40 g. ROG Keris Wireless также отличается новыми переключателями ROG Micro Switch с ресурсом в 70 миллионов нажатий. В комплект ROG Keris Wireless входят сменные боковые кнопки разных цветов и мягкий кабель ROG для уменьшения трения.

Игровая гарнитура ROG Delta S оснащена кодеком Hi-Fi ESS 9281 с технологией QUAD DAC и является первой устройством в своём классе с технологией Master Quality Authenticated (MQA). Встроенная в ROG Delta S технология MQA Renderer может принимать сигнал MQA Core и выполнять окончательное «развертывание» файла MQA. Новинка весит 300 г и имеет эргономичные D-образные амбушюры ROG Hybrid. Благодаря разъему USB-C пользователи могут использовать данные наушники с ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами. Настраиваемую круговую RGB-подсветку можно синхронизировать с подсветкой другого оборудования с поддержкой технологии Aura Sync.