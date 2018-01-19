Infiniti выпустит свой первый электромобиль в 2021 году (он будет похож на концепт Q Inspiration), а уже к 2025 году компания собирается продавать не менее 50% электрических моделей

Компания Infiniti, которая является премиальным брендом крупного японского автопроизводителя Nissan, официально объявила, что начнет поставлять на рынок автомобили с электрическими двигателями начиная с 2021 года. В этом же году появится первый полноценный электромобиль Infiniti, а уже к 2025 году электрифицированные модели бренда должны будут занимать более половины в структуре общих продаж автомобилей.

По словам главы Nissan Хирото Саикавы, потребители могут ожидать от Infiniti электромобили премиального класса, которые будут отличаться тем же выверенным стилем, что и недавно представленный в Детройте концепт Q Inspiration. Напомним, что эта модель представляет собой стильный четырехдверный седан с футуристичным салоном без центральных стоек, а также обтекаемым силуэтом, панорамной крышей и “прищуренной” светотехникой.





В Infiniti отметили, что при создании своего первого электромобиля воспользуются технологиями материнского бренда Nissan, которая имеет многолетний опыт создания и эксплуатации “батарейных автомобилей”, благодаря раннему выходу на рынок модели Nissan Leaf. К числу электрифицированных в компании относят и гибридные модели, однако в отличие от классических подключаемых гибридов, где ведущую роль все же играет двигатель внутренного сгорания, автомобили будут использовать иную схему.

Фирменная разработка e-POWER от Nissan/Infiniti подразумевает установку небольшого бензинового двигателя в автомобиль с мощными тяговыми электродвигателями и батареями высокой емкости. Такая модель будет передвигаться с помощью электрической тяги, что обеспечит достойную динамику и максимальную скорость, а ДВС будет использоваться в качестве генератора, подзаряжающего аккумуляторные батареи, что увеличит запас хода по сравнению с чистыми электромобилями и в то же время снизит количество вредных выбросов по сравнению с бензиновыми автомобилями.

Напомним, что на той же выставке в Детройте был показан концепт кроссовера Nissan Xmotion, который демонстрирует новое направление дизайна бренда. А ранее Infiniti представила Prototype 9 – гоночный электромобиль в ретро-стиле с максимальной скоростью 170 км/ч и “запасом хода” 20 минут.

Источник: Infiniti