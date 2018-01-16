В Детройте представили концепт кроссовера Nissan Xmotion, который демонстрирует новое направление дизайна бренда

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На проходящем в данным момент в Детройте автошоу компания Nissan представила концепт кроссовера Xmotion, который призван продемонстрировать новое направление автомобильного дизайна бренда. По словам руководства автопроизводителя, первые серийные модели в данной стилистике выйдут на рынок уже в начале 2020 годов.

Кроссовер Nissan Xmotion (кстати, произносить название концепта следует как “cross motion”) представляет собой шестиместный SUV с тремя рядами сидений, габаритными размерами 4,59×1,94×1,70 м и колесной базой 2,785 м. Доступ к салону облегчен за счет распашных дверей и отсутствия центральной стойки, однако вряд ли это решение перекочует в серийную версию автомобиля.

Дизайн экстерьера отличается агрессивностью и рядом интересных элементов, включая фары в виде бумерангов, массивные воздухозаборники в переднем бампере, стильные 21 дюймовые колесные диски и т.д.

Интерьер концепта объединяет элементы традиционного японского дизайна с футуристическими решениями. По словам дизайнеров проекта, пол представляет собой реку, сидения – лодки, а проходящая через весь салон центральная консоль – мост, объединящий передних и задних пассажиров. Сидения отличаются необычными решетчатыми подголовниками, а торпедо – минимализмом и экраном во всю ширину салона.

Руль, напоминающий по своей форме решение для болидов Formula 1 вынесены сенсорные кнопки, однако основное управление различными системами автомобиля возложено на встроенные в центральную консоль сенсорную панель. Помимо прикосновений, взаимодействовать с Nissan Xmotion можно с помощью виртуального персонального ассистента, который распознает голосовые команды, жесты и даже движения глаз водителя.

Аутентификация водителя происходит с помощью сканера отпечатков пальцев, расположенного на торпедо, после этого ассистент подключится к смартфону пользователя и выведет на большой экран всю необходимую информацию, включая уведомления, погоду, маршрут, музыку и т.д. Во время езды в беспилотном режиме система сможет выводить на экраны информацию о точках интереса по ходу движения.

К огромному сожалению, производитель не рассказал о двигательной установке концепта Nissan Xmotion, ограничившись упоминанием о полном приводе и поддержке фирменной беспилотной технологии ProPILOT. Впрочем, если модель на основе данного концепта пойдет в серию, то у нее наверняка будет электрическая или хотя бы гибридная версия.

Источник: Nissan