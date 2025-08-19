Inside в версии харьковчан: вышло демо хоррор-платформера Floralis о поисках сестры в мире хищных растений

Харьковская студия SolidCore Games выпустила второе демо своей приключенческой игры Floralis, которая атмосферой похожа на микс Inside и Little Nightmares.

События нарративной головоломки-платформера разворачиваются в заброшенном мире среди руин человеческой цивилизации, где царят разумные хищные растения. Главная героиня — девушка, рожденная из дерева. Она отправляется на поиски пропавшей сестры.

Сюжет держит на контрасте между хрупкостью героини и агрессивным миром. На пути придется убегать от растений-хищников, исследовать руины и использовать окружающую среду себе на пользу. Важную роль играют головоломки: растения реагируют на свет и прикосновение, и это открывает несколько способов их преодолеть.

В игре много взаимодействия с предметами. Они помогают раскрыть историю главной героини и объясняют, что произошло со старым миром. Окружение скрывает множество деталей и подсказок, а часть сцен остается скрытой, если не исследовать локации внимательно. Разработчики выделяют несколько ключевых особенностей:

Умные джунгли — растения выступают и хищниками, и частью головоломок.

Гибкие решения — многие задачи можно пройти разными путями.

Тайны мира — в игре есть секретные пути и скрытые сцены.

Личное путешествие — поиски сестры сочетаются с постепенным открытием собственного происхождения героини.

Демоверсия стала доступна в Steam в рамках Ukrainian Games Festival 2025, на котором представили почти 20 новых анонсов: от S.T.A.L.K.E.R. в 2D до пиксельной Resident Evil. Вместе с тем там по скидкам можно приобрести многие игры наших разработчиков, в том числе и другой хардкор-платформер Through the Nightmares о тюрьме ужасов. Предыдущее демо Floralis вышло несколько месяцев назад — и оно выглядело прилично, а некоторые загадки выглядели не очевидно.

В настоящее время игроки могут самостоятельно опробовать демоверсию в Steam и добавить проект в список желаемых. Впоследствии демоверсия ожидается и на Xbox Series X|S. Даты релиза пока что нет.

Источник: пресс-релиз SolidCore Games