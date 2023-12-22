Новости Игры 22.12.2023 в 13:50 comment views icon

Insomniac Games через провайдеров интернета рассылает уведомления о нарушении авторского права (после слива данных)

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Юрій Орос

Автор новин

Insomniac Games через провайдеров интернета рассылает уведомления о нарушении авторского права (после слива данных)

В Twitter начали появляться сообщения, что Insomniac Games посылает сообщения о нарушении авторских прав через интернет-провайдеров, как Comcast.

Провайдерам легко отслеживать активность пользователей в Интернете, что, конечно, включает незаконную загрузку и обмен сборками игр, которые находятся на стадии разработки и были похищены, как и произошло с Insomniac Games и ее Marvel’s Wolverine.

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Владелец авторских прав определил IP-адрес, связанный с вашей учетной записью Xfinity в то время как источник произведений, нарушающих авторские права… Напоминаем вам, что использование нашей службы любым способом, являющимся нарушением любого произведения, защищенного авторским правом, является нарушением политики Comcast по защите авторских прав и может привести к прекращению действия вашей службы и учетной записи.

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