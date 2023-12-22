Insomniac Games через провайдеров интернета рассылает уведомления о нарушении авторского права (после слива данных)

В Twitter начали появляться сообщения, что Insomniac Games посылает сообщения о нарушении авторских прав через интернет-провайдеров, как Comcast.
Провайдерам легко отслеживать активность пользователей в Интернете, что, конечно, включает незаконную загрузку и обмен сборками игр, которые находятся на стадии разработки и были похищены, как и произошло с Insomniac Games и ее Marvel’s Wolverine.
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Владелец авторских прав определил IP-адрес, связанный с вашей учетной записью Xfinity в то время как источник произведений, нарушающих авторские права… Напоминаем вам, что использование нашей службы любым способом, являющимся нарушением любого произведения, защищенного авторским правом, является нарушением политики Comcast по защите авторских прав и может привести к прекращению действия вашей службы и учетной записи.
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Internet service providers are sending DMCA notices to people who downloaded the leaked Marvel’s Wolverine play build pic.twitter.com/zcnl9C6vli
— ScreenTime (@screentime) December 22, 2023
В сообщении DMCA было зафиксировано все, от времени и даты загрузки до конкретного имени файла сборки – абсолютно ничего не проскользнет мимо вашего провайдера, передает InsiderGaming.