Insomniac Games через провайдеров интернета рассылает уведомления о нарушении авторского права (после слива данных)

В Twitter начали появляться сообщения, что Insomniac Games посылает сообщения о нарушении авторских прав через интернет-провайдеров, как Comcast.

Провайдерам легко отслеживать активность пользователей в Интернете, что, конечно, включает незаконную загрузку и обмен сборками игр, которые находятся на стадии разработки и были похищены, как и произошло с Insomniac Games и ее Marvel’s Wolverine.

Internet service providers are sending DMCA notices to people who downloaded the leaked Marvel’s Wolverine play build pic.twitter.com/zcnl9C6vli

