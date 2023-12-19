Великий злив Insomniac Games: розклад виходу майбутніх ігор, продажі ігор Sony на PC та ексклюзивні права на ігри про «Людей Ікс»

Сьогодні хакери, які раніше зламали Insomniac Games, злили понад 1,3 млн файлів, включно з персональними даними розробників таких відомих ігрових франшиз, як Spider-Man та Ratchet & Clank — загалом більше як 1 ТБ даних. Окрім концепт-артів, сюжету та геймплею Marvel’s Wolverine з дорослим рейтингом, які наразі гуляють інтернетом (стережіться спойлерів!), у злитих файлах виявили розклад майбутніх ігор Insomniac та досить цікаві дані щодо продажів ПК-портів ексклюзивів PlayStation.

Ймовірний розклад виходу майбутніх ігор Insomniac

Окрім згаданого екшну про Росомаху, в роботі студії знаходиться гра про Людей Ікс, третя частина Spider-Man, а також спіноф про Венома. Також у планах значиться наступна частина пригодницького екшн-платформера Ratchet & Clank про дослідження космосу. Також зі зливу стало відомо, що Sony уклали ексклюзивну угоду з Marvel — до 2036 року права на випуск ігор про «Людей-Ікс» належатимуть виключно внутрішнім студіям власника PlayStation. Водночас персонажі «Людей Ікс» можуть з’явитися в інших іграх з іншими героями, як-от «Месники» чи «Вартові Галактики».

Marvel’s Venom — 2025 рік

Marvel’s Wolverine — 2026 рік

Marvel’s Spider-Man 3 — 2028 рік

Нова частина Ratchet & Clank — 2029 рік

Marvel’s X-Men — 2030 рік

Ігри за новою франшизою — після 2030 року

Продажі ігор Sony на PC (дані на лютий 2023-го):

Horizon: Zero Dawn — 3,3 млн копій

God of War — 2,5 млн копій

Days Gone — 1,7 млн копій

Spider-Man — 1,3 млн копій

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 483 тис. копій

Spider-Man: Miles Morales — 450 тис. копій

Sackboy: A Big Adventure — 65 тис. копій

Востаннє публічно Sony ділилася даними щодо продажів своїх ігор на ПК навесні — тоді, серед іншого, ми дізналися, що за 2022-й фінансовий рік Sony заробила $250 млн на ПК-портах ексклюзивів PlayStation, а Spider-Man розійшовся накладом 1,5 млн копій і заробив $52 млн. Водночас у 2023-му компанія прогнозує заробити на продажах портів своїх ігор на ПК вже $450 млн — 20% (або п’яту частину) від загальних продажів ігор внутрішніх студій PlayStation Studios.

Серед інших внутрішніх слайдів, які вкрали хакери в Insomniac Games, є окремий, який проливає світло на фінансову успішність ігор Sony. З цікавого:

Spider-Man Miles Morales принесла $260 млн за бюджету $156 млн (10,2 млн копій);

Spider-Man Remastered — $50 млн за бюджету $39 млн (4 млн копій);

Ratchet & Clank Rift Apart — $73 млн за бюджету $81 млн (2,2 млн копій);

Spider-Man 2 — $390 млн за бюджету $315 млн (10,5 млн).

Також у злитих файлах є цікава згадка, що Sony начебто досить легко схвалює фінансування на створення порту, за умови якщо бюджет не перевищує $30 млн — достатньо відповідного запиту на пошту.