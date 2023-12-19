Новини Ігри 19.12.2023 о 09:04 comment views icon

Великий витік матеріалів щодо Marvel’s Wolverine — нової гри Insomniac Games про Росомаху

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Юрій Орос

Автор новин

Великий витік матеріалів щодо Marvel’s Wolverine — нової гри Insomniac Games про Росомаху

Через тиждень відтоді, як Insomniac Games стала жертвою хакерської атаки в студії нові проблеми. В мережі почали з’являтися великі витоки інформації про Marvel’s Wolverine, включаючи геймплей, анімацію, локації, акторський склад та інше.

Здирники зламали Insomniac Games, злили скріншоти Marvel’s Wolverine й влаштували аукціон з ціною від 50 біткойнів

Ці витоки стосуються записів, датованих 2021-22 роком. Перше відео — це демонстрація анімації з 2022 року, яка включає битви, кількох персонажів Людей Ікс та Росомаху в культовому жовтому костюмі, передає Insider Gaming.

 

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Друге відео — це короткі тестові кадри фрагменту гри, датовані 2021 роком.

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Також було опубліковано галерею концепт-артів до гри.

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Акторський склад.

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Ігрові локації:

  • Alaska Hub
  • Avalon Hub
  • Canada Hub
  • Japan Hub
  • Madripoor Hub

Повідомляється, що розмір витоку Insomniac перевищив терабайт. Серед даних знайшлися два скриншоти, які розкривають приблизний графік виходу ігор студії. Вона працює трьома командами. Після виходу Spider-Man 2 його розробники займуться «Веномом», який мав би вийти десь посеред 2025-го, а далі — третьою частиною пригод Пітера Паркера з друзями.

Друга команда як раз і займається розробкою Marvel’s Wolverine, десь до 2026-го. Відтоді розроблятиме другу гру про «Людей Ікс». Одночасно з цим вироблятиметься нова гра по франшизі Ratchet & Clank, та якась нова гра, які з’являться під кінець цього й на початку наступного десятиріччя.

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