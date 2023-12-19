Великий витік матеріалів щодо Marvel’s Wolverine — нової гри Insomniac Games про Росомаху

Через тиждень відтоді, як Insomniac Games стала жертвою хакерської атаки в студії нові проблеми. В мережі почали з’являтися великі витоки інформації про Marvel’s Wolverine, включаючи геймплей, анімацію, локації, акторський склад та інше.

Ці витоки стосуються записів, датованих 2021-22 роком. Перше відео — це демонстрація анімації з 2022 року, яка включає битви, кількох персонажів Людей Ікс та Росомаху в культовому жовтому костюмі, передає Insider Gaming.

Друге відео — це короткі тестові кадри фрагменту гри, датовані 2021 роком.

Курс QA . Це хороший спосіб розвитку вашої кар'єри в IT-індустрії. Після проходження курсу Mate гарантує вам офер мрії. Ознайомитись з курсом

Також було опубліковано галерею концепт-артів до гри.

Акторський склад.

Alaska Hub

Avalon Hub

Canada Hub

Japan Hub

Madripoor Hub

Повідомляється, що розмір витоку Insomniac перевищив терабайт. Серед даних знайшлися два скриншоти, які розкривають приблизний графік виходу ігор студії. Вона працює трьома командами. Після виходу Spider-Man 2 його розробники займуться «Веномом», який мав би вийти десь посеред 2025-го, а далі — третьою частиною пригод Пітера Паркера з друзями.

Друга команда як раз і займається розробкою Marvel’s Wolverine, десь до 2026-го. Відтоді розроблятиме другу гру про «Людей Ікс». Одночасно з цим вироблятиметься нова гра по франшизі Ratchet & Clank, та якась нова гра, які з’являться під кінець цього й на початку наступного десятиріччя.