Великий витік матеріалів щодо Marvel’s Wolverine — нової гри Insomniac Games про Росомаху

Через тиждень відтоді, як Insomniac Games стала жертвою хакерської атаки в студії нові проблеми. В мережі почали з’являтися великі витоки інформації про Marvel’s Wolverine, включаючи геймплей, анімацію, локації, акторський склад та інше.
Здирники зламали Insomniac Games, злили скріншоти Marvel’s Wolverine й влаштували аукціон з ціною від 50 біткойнів
Ці витоки стосуються записів, датованих 2021-22 роком. Перше відео — це демонстрація анімації з 2022 року, яка включає битви, кількох персонажів Людей Ікс та Росомаху в культовому жовтому костюмі, передає Insider Gaming.
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Друге відео — це короткі тестові кадри фрагменту гри, датовані 2021 роком.
Також було опубліковано галерею концепт-артів до гри.
Ігрові локації:
- Alaska Hub
- Avalon Hub
- Canada Hub
- Japan Hub
- Madripoor Hub
Повідомляється, що розмір витоку Insomniac перевищив терабайт. Серед даних знайшлися два скриншоти, які розкривають приблизний графік виходу ігор студії. Вона працює трьома командами. Після виходу Spider-Man 2 його розробники займуться «Веномом», який мав би вийти десь посеред 2025-го, а далі — третьою частиною пригод Пітера Паркера з друзями.
Друга команда як раз і займається розробкою Marvel’s Wolverine, десь до 2026-го. Відтоді розроблятиме другу гру про «Людей Ікс». Одночасно з цим вироблятиметься нова гра по франшизі Ratchet & Clank, та якась нова гра, які з’являться під кінець цього й на початку наступного десятиріччя.