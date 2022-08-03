Инструкция: как действовать учителям на уроках при объявлении сигнала «Воздушная тревога»

Министерство образования и науки Украины на основе рекомендаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разработало алгоритм действий для учителей при проведении занятий и включении сигналов тревоги.
В учебных заведениях должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса, а именно:
- Ознакомление с местоположением укрытий фонда защитных сооружений гражданской защиты, правилами поведения при перемещении к укрытию и пребывании в нем.
- Объяснение действий, предусмотренных Планом реагирования на чрезвычайные ситуации или Инструкции заведения.
- Обсуждение необходимых вещей, которые участники образовательного процесса должны взять с собой в укрытие.
- Распределение участников образовательного процесса в укрытиях с учетом емкости и расположения.
- Установка указателей направления движения к укрытиям для быстрого и безопасного перемещения.
Услышав сигнал оповещения, необходимо организовать перемещение участников образовательного процесса в сопровождении с учителем или ответственным лицом, которое после завершения опасности и объявления отмены сигнала организует возвращение участников образовательного процесса к запланированным мероприятиям, а также будет проверять наличие учащихся в укрытии и в помещениях учебного заведения после завершения опасности.
В случае сигнала опасности:
- Ответственное лицо включает существующую систему оповещения заведения.
- Учитель извещает учащихся об угрозе, а родителей – о перемещении детей в укрытие.
- Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.
- Для сопровождения начальных классов могут быть привлечены ассистенты.
- Для оказания медицинской помощи должен быть привлечен медицинский работник.
- Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие в них участников образовательного процесса и работников заведения, по завершении проверки направляться в ближайшее укрытие.
- Находящиеся во дворе заведения учащиеся во время сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонда защитных сооружений.
- В середине защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам процесса быстро и спокойно занять места.
- Во время пребывания в защитном укрытии учителя и ответственные лица осуществляют необходимую поддержку, меры по комфортному и спокойному пребыванию в укрытии.
- После завершения опасности и объявлении об отбое тревоги учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытий осуществлялся колоннами или группами.
- При перемещении к укрытиям необходимо учесть наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП (особыми образовательными потребностями) – предварительно проводить с ними обучение и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение к укрытию, специальное место и мероприятия, которые будут осуществляться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.
Напомним, что защитные укрытия должны отвечать установленным требованиям — здесь можно увидеть, каким именно.
Источник: МОН