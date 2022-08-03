Инструкция: как действовать учителям на уроках при объявлении сигнала «Воздушная тревога»

Министерство образования и науки Украины на основе рекомендаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разработало алгоритм действий для учителей при проведении занятий и включении сигналов тревоги.

В учебных заведениях должны быть созданы соответствующие условия и проведены предварительные мероприятия по подготовке всех участников образовательного процесса, а именно:

Ознакомление с местоположением укрытий фонда защитных сооружений гражданской защиты, правилами поведения при перемещении к укрытию и пребывании в нем. Объяснение действий, предусмотренных Планом реагирования на чрезвычайные ситуации или Инструкции заведения. Обсуждение необходимых вещей, которые участники образовательного процесса должны взять с собой в укрытие. Распределение участников образовательного процесса в укрытиях с учетом емкости и расположения. Установка указателей направления движения к укрытиям для быстрого и безопасного перемещения.

Услышав сигнал оповещения, необходимо организовать перемещение участников образовательного процесса в сопровождении с учителем или ответственным лицом, которое после завершения опасности и объявления отмены сигнала организует возвращение участников образовательного процесса к запланированным мероприятиям, а также будет проверять наличие учащихся в укрытии и в помещениях учебного заведения после завершения опасности.

В случае сигнала опасности:

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Ответственное лицо включает существующую систему оповещения заведения. Учитель извещает учащихся об угрозе, а родителей – о перемещении детей в укрытие. Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет. Для сопровождения начальных классов могут быть привлечены ассистенты. Для оказания медицинской помощи должен быть привлечен медицинский работник. Ответственные лица после объявления сигнала оповещения должны проверить все помещения заведения на отсутствие в них участников образовательного процесса и работников заведения, по завершении проверки направляться в ближайшее укрытие. Находящиеся во дворе заведения учащиеся во время сигнала оповещения должны самостоятельно двигаться к ближайшему укрытию фонда защитных сооружений. В середине защитного сооружения ответственные лица должны помочь участникам процесса быстро и спокойно занять места. Во время пребывания в защитном укрытии учителя и ответственные лица осуществляют необходимую поддержку, меры по комфортному и спокойному пребыванию в укрытии. После завершения опасности и объявлении об отбое тревоги учителя и ответственные лица следят за тем, чтобы выход всех участников образовательного процесса из укрытий осуществлялся колоннами или группами. При перемещении к укрытиям необходимо учесть наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП (особыми образовательными потребностями) – предварительно проводить с ними обучение и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение к укрытию, специальное место и мероприятия, которые будут осуществляться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.

Напомним, что защитные укрытия должны отвечать установленным требованиям — здесь можно увидеть, каким именно.

Источник: МОН