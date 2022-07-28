Минобразования и ГСЧС опубликовали рекомендации по организации укрытий в учебных заведениях Украины

Министерство образования и науки и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовали рекомендации по организации укрытий в объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты персонала и детей (учащихся, студентов) учебных заведений.

Укрытия должны отвечать следующим требованиям:

размещаться в подвальном (подземном) помещении, на цокольном или первом этаже (при условии обеспечения ограждающими строительными конструкциями);

располагаться в составе основного здания учебного заведения или непосредственной близости (до 100 м);

не размещаться рядом с большими резервуарами, содержащими опасные химические, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, водопроводными и канализационными магистралями;

не должны испытывать негативного влияния грунтовых, поверхностных, технологических или сточных вод;

снабжены электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации. При отсутствии в объектах строительства водоснабжения и канализации содержат отдельные помещения для установки выносных баков;

не имеют больших отверстий в наружных ограждающих конструкциях, имеющиеся отверстия (кроме дверных) обеспечивают возможность закладки (мешками с песком или грунтом, бетонными блоками, кирпичной кладкой и т.п.);

обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из которых может быть аварийным (при планировании укрытия в сооружении двойного назначения или простейшем укрытии вместимостью менее 50 человек, допускается наличие одного эвакуационного выхода);

через укрытия должны проходить водопроводные и канализационные магистрали, другие магистральные инженерные коммуникации (кроме внутридомовых инженерных сетей). Помещения имеют ровный пол, подходящий для установки сидений и лежаний;

в помещениях не хранятся легковоспламеняющиеся, химические и радиационно опасные вещества, опасное оборудование, не подлежащее демонтажу или не может быть демонтировано в срок до 24 часов;

высота помещений объектов, в частности дверных проемов, составляет не менее 2 м (допускается не менее 1,8 м, если это предусмотрено проектной документацией), а к выступающим частям отдельных строительных конструкций и инженерных коммуникаций (за исключением дверных проемов) – не менее 1,4 м. Ширина дверных проемов составляет не менее 0,9 м (допускается не менее 0,8 м, если это предусмотрено проектной документацией). Пересечение дверных проемов строительными конструкциями или инженерными коммуникациями не допускается;

отверстия при входах (выходах) закрываются усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 м;

основные помещения, предназначенные для укрытия населения, обладают принудительной или естественной вентиляцией;

должен быть обеспечен свободный доступ маломобильных групп населения (для учебных заведений с наличием указанной категории лиц) или есть техническая возможность дооборудования в срок до 24 часов;

объект должен находиться в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии (в соответствии с нормами противопожарных и санитарных правил);

должны быть обеспечены необходимые защитные свойства для защиты от обычных средств поражения и внешнего ионизирующего излучения, установленных для противорадиационных укрытий (сооружение двойного назначения с соответствующими защитными свойствами).

Необходимые защитные свойства обеспечивают объекты со стенами в 2-2,5 кирпича толщиной или из цельных железобетонных конструкций (блоков, панелей) толщиной от 56 см.

Соответствующие защитные свойства также обеспечивает слой грунта толщиной 67-78 см (мешок с песком, уложенный поперек конструкции).

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В случае, если у строительных конструкций меньшая толщина, возможно увеличение защитных свойств путем дополнительного обложения мешками с грунтом или песком, установка экранов из железобетонных конструкций (панелей, блоков и т.п.).

Оборудование укрытий рассчитывается на непрерывное пребывание не менее 48 часов, поэтому необходимо обеспечить:

места для сидения (лежания). Можно использовать имеющиеся в заведениях стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;

емкости с питьевой водой (1 человек / 2 л в сутки);

контейнеры для продовольствия;

выносные баки для нечистот плотно закрывающиеся (для неканализованных зданий и сооружений);

резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы и т.п.) и электропитание;

первичные средства пожаротушения (согласно установленным нормам);

средства предоставления медицинской помощи;

средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств);

шанцевые инструменты (штыковые и совковые лопаты, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.п.).

Кроме того, одним из требований является соблюдение правила не менее метра на человека.

По возможности простейшие укрытия снабжаются дополнительным оборудованием, инструментами и инвентарем в соответствии с нормами, установленными для защитных сооружений.

У входной двери необходимо разместить табличку размером 50х60 см с надписью «Місце для УКРИТТЯ», а также адресом местоположения сооружения, его балансодержателя и места хранения ключей.

Напомним, Правительство Украины приняло решение о начале 2022/2023 учебного года — традиционно обучение в заведениях общего среднего образования начнется в День знаний – 1 сентября, образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

Источник: Минобразования