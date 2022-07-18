Исследование: сколько получают украинские PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты [лето 2022]

Профильный украинский ресурс DOU.UA представил третью часть аналитики, собранной во время зарплатного анкетирования представителей IT-индустрии. На этот раз речь пойдет о проджект-менеджерах, эйчарах, девопсах и других нетехнических IT-специалистах. Всего в летнем зарплатном опросе 2022 года было собрано 15 136 анкет: 7608 от разработчиков, 2506 от QA-специалистов и 5021 от других технических и нетехнических специалистов, работающих в украинском IT.

Итак, из-за войны рост зарплат прекратился в большинстве специализаций, а зарплаты у C-level и РМ даже имеют тенденцию к понижению. В то же время, продолжают увеличиваться зарплаты SRE, некоторых специализаций Data Science, а также HR-специалистов. Среди хороших новостей — только 5% опрошенных потеряли работу из-за войны, а 92% продолжают работать фултайм.

Чаще всего в опросе, кроме разработчиков и тестировщиков, участвовали РМ (около 7% анкет), HR (5%), аналитики (4%), дизайнеры и специалисты по DevOps/SRE (примерно 3%). 66% этих специалистов были вынуждены покинуть свой дом из-за начала полномасштабной войны с россией, однако 25% уже вернулись домой. Среди выехавших и еще не вернувшихся большинство (70%) все же планирует вернуться домой. 15% уехали за границу против 10% среди разработчиков и 12% среди тестировщиков. Чаще всего релоцировались специалисты по DBA (22% выехали и не вернулись на момент опроса), HR-специалисты и специалисты по Customer Success (по 21%), специалисты по менеджменту проектов и продаж (по 18%), а также специалисты по маркетингу (16%) и дизайнеры (15%). Доля переехавших за границу связана с долей женщин в специализации: всего за границу выехали 24% женщин, работающих в IT и 8% мужчин.

Как и в случае с разработчиками и тестировщиками, ИТ-специалисты остальных направлений чаще всего покидали Киев и Харьков. Доля живущих и работающих в Киеве сократилась с 50% в декабре 2021 года до 29% в июне 2022 года. В Харькове осталось около 2% специалистов, если сравнивать с 13% полгода назад. Несколько уменьшилась доля специалистов в Одессе (с 5% до 3%), а в Днепре практически не произошло изменений. Выезжавшие чаще всего выбирали Львовскую область (ее доля выросла с 13% до 18%) и в другие регионы на западе и в центре Украины. 4% специалистов отправились в Польшу.

Полномасштабное вторжение по-разному сказалось на разных специализациях. Больше всего пострадали специалисты по продажам (18% потеряли работу, еще 31% отметили, что количество работы уменьшилось), HTML-кодеры (15% потеряли работу, у 39% уменьшилось количество проектов), сисадмины (10% и 28%). 31% специалистов по HR почувствовали уменьшение количества работы после начала войны, хотя это не привело к их увольнениям (96% опрошенных HR сейчас работают full-time). 9% дизайнеров потеряли работу при среднем показателе для всех специализаций 5%.

Лучше всего в этих обстоятельствах чувствуют себя DevOps/SRE (99% работают full-time, 78% не почувствовали значительных изменений в работе), специалисты по Data Science (95% работают full-time, 79% не почувствовали изменений), Technical writers (95% работают full-time, 71% почти не почувствовали перемен), Game developers (94% работают full-time, 76% не почувствовали перемен). Неплохо чувствуют себя РМ и аналитики: более 90% работают полный день, хотя 17% отметили уменьшение загруженности проектами.

Среди наиболее популярных после разработчиков и тестировщиков специализаций в первой половине 2022 года изменений немного. Рост зарплат, характерный для большинства специализаций в 2021 году, преимущественно остановился, однако и значительного падения пока не наблюдается. Для большинства специализаций медианные зарплаты остались на уровне декабря 2021 года. Несмотря на войну, увеличилась зарплата дата-аналитиков (+$200, до $1600) и HR-специалистов (+$150, до $1350). После резкого роста во второй половине 2021 года сильно снизилась медианная зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Как и у Data Scientists, росших весь 2021 год (-$530, до $2300).

Руководители высокого уровня (Director of Engineeing, CTO, CEO и т.д.) остаются одними из самых оплачиваемых специалистов, однако их зарплаты несколько уменьшились, если сравнивать с 2021-м. Полгода назад это было $6400, а сейчас $5625. Таким образом, System Architects, медианная зарплата которых за полгода выросла и составляет $6600, сейчас являются наиболее высокооплачиваемыми специалистами на украинском ИТ-рынке.

Несмотря на войну, зарплаты Site Reliability Engineer продолжают расти: $4700 (+$450 с декабря 2021-го, +$1700 за последний год), и уже приблизились к уровню С-level. Специалисты по менеджменту проектов остаются одной из самых оплачиваемых категорий в украинском ИТ. Зарплаты квалифицированных РМ (Delivery Managers, Program Managers) приближаются к уровню С-level. Но, как и зарплаты технических специалистов С-level, зарплаты специалистов по менеджменту проектов в 2022 году несколько упали: $2800 летом 2022 против $3000 в декабре 2021 года.

Традиционно высокие зарплаты у специалистов по DBA ($3850, вернулись на уровень лета 2021), DevOps ($3500, не изменились за полгода). Неплохо чувствуют себя Data Engineers и ML Engineers ($2800), медианные зарплаты которых выросли за последние полгода на $150 и $300 соответственно. В отличие от них, зарплаты специалистов по Data Science снизились на $530 за полгода, до $2300. Среди других специализаций лучшая ситуация для Technical writers (+$250 за полгода, до $1750), Data Analysts (+$200, до $1600), HR-специалистов (+$150, до $1350).

А теперь сравним зарплаты у технических и нетехнических специалистов, работающих в украинском IT:

Полная версия зарпплатного исследования доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA