Исследование: сколько получают украинские IT-тестировщики [лето 2022]

Профильный украинский ресурс DOU.UA провел очередное зарплатное исследование, собрав более 2500 анкет QA-специалистов. Анализ показал, что зарплаты тестировщиков в первой половине 2022 года менялись очень неравномерно. В Automation QA и General QA они продолжали расти, а в Manual QA упали. Несколько увеличились зарплаты специалистов от интернов до сеньоров, а зарплаты техлидов и менеджеров уменьшились.

Как и разработчики, большинство QA-специалистов работают (96% опрошенных на фултайме), а 79% не почувствовали значительных изменений в работе из-за начала войны. Больше всего пострадали из-за начала вторжения интерны: 17% из них потеряли работу, у 29% уменьшилось количество проектов. Около 20% интернов QA сейчас ищут работу. Тестировщики активно переезжали из-за войны: только 36% оставались дома, когда начались активные боевые действия. Сейчас 24% QA-специалистов вернулись домой, еще 27% живут в других населенных пунктах в Украине, а 12% уехали за границу.

Большая часть QA выехала из Киева (до вторжения здесь жили 42% специалистов, сейчас – 24%) и из Харькова (ранее здесь жили 15%, сейчас – около 3%). Чаще переезжали во Львов (рост с 13% до 20%) и другие города в западной и центральной частях Украины. Доля тестировщиков в Днепре и Одессе упала, но не слишком значительно (с 6% до 5% и 4% соответственно).

Доля Automation QA и General QA в этом исследовании несколько ниже, чем в предыдущем. Доля Automation QA снизилась с 28% до 23%; General QA – с 19% до 16%. Из-за этого увеличилось количество Manual QA – с 52% в декабре 2021 года до 60% в июне 2022-го. Самым популярным языком среди QA-специалистов остается Java: 15% считают его основным. На втором месте JavaScript и Python: их считают основными по 9% тестировщиков. Далее следует C#/.NET – ее выбрали 6% специалистов.

В отличие от зарплат разработчиков, несколько выросших в первом полугодии 2022 года, медианные зарплаты тестировщиков снизились на $100, до $2000. Падение прежде всего коснулось самых квалифицированных сотрудников уровня Tech Lead (-$300, до $4300) и Manager (-$500, $4000). Зарплаты Team Lead не изменились. Это тоже отличает их от разработчиков, где зарплаты росли, прежде всего, у более опытных специалистов. Зарплаты специалистов более низких уровней несколько увеличились: интерны +$75, джуны +$50, медли +$38, сеньоры +$100.

Бонусы не оказывают значительного влияния на медианные зарплаты QA-специалистов. Только 25% опрошенных получают. С учетом бонусов медианная зарплата тестировщика составляет $2050 против $2000 без них. Зарплаты QA-специалистов в первом полугодии 2022 года менялись неодинаково. Если у интернов показатели всех трех квартир выросли, то у джунов только первого квартиля и медиана, а самые высокие зарплаты не изменились. У медлей расширился диапазон зарплат: компенсация в первом квартире снизилась, медиана практически не изменилась, а третий квартиль вырос.

По медианным зарплатам тестировщиков Киев остается на первом месте, хотя средняя зарплата в городе уменьшилась на $100, если сравнивать с декабрем 2021 года. На втором месте – Львовская и Ровенская области, где медианные зарплаты увеличились на $200. Заметно рост компенсаций и в других регионах на западе Украины, во многом из-за миграции специалистов из Киева и Харькова. В Днепре и Одессе медианные зарплаты на уровне $2000: в Днепре медиана не изменилась, а в Одессе выросла на $200. Харьков — единственный из крупных городов, где медианные зарплаты сильно снизились за последние полгода: сейчас медиана составляет $1500, что на $500 меньше, чем в декабре 2021 года. Также средняя зарплата существенно уменьшилась в Житомире (-$450) и Виннице (-$500). Из-за миграции из Харькова выросла медианная зарплата в Полтаве — на $560.

Медианные зарплаты специалистов Automation QA и General QA продолжили увеличиваться: в Automation QA она составляет $3215 (+$215), General QA — $2800 (+$200). Зарплаты Manual QA, напротив, несколько уменьшились, если сравнивать с декабрем 2021 года (-$70, до $1500). По каждой специализации изменения зарплат были неравномерны. В Middle они выросли для всех специализаций. Еще увеличились зарплаты джунов у General QA и Manual QA, хотя они все равно остаются меньше, чем у Automation QA. Зарплаты Senior не повысились ни для какой специализации.

C#/.NET и Java остаются самыми оплачиваемыми языками в QA. Медианная зарплата тестировщиков, использующих C#/.NET, за полгода выросла на $175 и составляет $3200. У тех, кто пользуется Java, она увеличилась на $100, до $2900. Заметно выросли зарплаты тех, кто чаще всего предпочитает TypeScript: +$150 за полгода, до $2750. Python и JavaScript несколько отстают по уровню зарплат, а медиальная зарплата преимущественно пользуется JavaScript даже уменьшилась на $50.

Среди тех, кто чаще всего работает с C#/.NET, зарплаты росли прежде всего у General QA и специалистов уровня Senior. Среди специалистов по Java заметно увеличились зарплаты тех, кто специализируется на Automation QA (+$400, до $3400) и General QA (+$275, до $2775). Также выросли зарплаты тестировщиков всех специализаций по Python уровня Middle (+$400, до $2200). Падение зарплат специалистов по JavaScript произошло из-за уменьшения медианной зарплаты в Automation QA. Компенсации по другим специализациям росли. Джуны тоже стали получать больше, их зарплаты догнали средний уровень (+200 до $900).

Зарплаты специалистов по Manual QA и Automation QA отличаются на всех этапах карьеры. Разница в зарплатах наименьшая для специалистов, работающих менее полугода, причем зарплаты Automation QA выше на 15–25%. Далее разрыв увеличивается до 40–60%, а для специалистов с более чем 10 годами опыта зарплаты в Automation QA могут быть больше вдвое. Зарплаты Automation QA ближе к зарплатам разработчиков, чем к зарплатам Manual QA. В среднем они лишь на 6% ниже зарплат разработчиков.

Медианные зарплаты тестировщиц несколько ниже зарплат тестировщиков. У Manual QA эта разница невелика ($1600 против $1500), а у Automation QA и General QA более заметна. Медианская зарплата мужчин в Automation QA составляет $3363 против $2900 среди женщин, а у General QA — $3000 у мужчин против $2500 среди женщин. Разница связана, прежде всего, с тайтлами. В Automation QA и General QA среди мужчин выше доля специалистов в должности Team Lead+, из-за чего медианные зарплаты мужчин в этих специализациях больше. У Manual QA разницы в тайтлах практически нет, поэтому и медианные зарплаты почти не отличаются.

Полная версия исследования доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA