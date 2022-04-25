Исследование: спустя 3 месяца после вакцинации бустерной дозой Pfizer защита от госпитализации при COVID-19 ослабевает

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Respiratory Medicine, бустерная доза вакцины Pfizer против COVID-19 обеспечивает защиту от госпитализации (примерно на 80-90%) в первые несколько месяцев после введения. И эффективна против «Дельта»- и «Омикрон»-вариантов. Однако ее действие против последнего штамма ослабевает спустя 3 месяца

«Бустерные дозы Pfizer BioNTech значительно улучшают защиту от «Омикрона», хотя эта защита от посещения отделений неотложной помощи и госпитализации, по-видимому, ослабевает через 3 месяца», — сказала ведущий автор исследования Сара Тартоф, эпидемиолог Департамента исследований и оценки Kaiser Permanente Southern California и преподаватель Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine в Пасадене.

Ученые проанализировали 11 тысяч 123 случая госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи, которые не привели к госпитализации. Исследование было сосредоточено на записях о пациентах из Kaiser Permanente Southern California с 1 декабря 2021 года по 6 февраля 2022 года.

После введения двух доз вакцины Pfizer против COVID-19 эффективность против «Омикрона» составила 41% (госпитализация) и 31% (обращения в отделения неотложной помощи) через 9 месяцев.

После трех доз эффективность защиты от «Омикрона» (госпитализация), составила 85% в течение менее 3 месяцев. И снизилась до 55% после этого срока.

Эффективность трех доз вакцины против «Омикрона» (посещение отделений неотложной помощи, которые не привели к госпитализации) составляла 77% в течение менее 3 месяцев. И снизалась до 53% после этого срока.

Исследователи пришли к выводу, что защита после введения третьей дозы вакцины Pfizer была менее эффективна спустя 3 месяца в отношении «Омикрона», чем в отношении «Дельты» или других штаммов COVID-19».

«Дополнительные дозы текущих, адаптированных или новых вакцин против COVID-19 могут потребоваться для поддержания высокого уровня защиты от последующих волн COVID-19, вызванных «Омикроном» или будущими вариантами», — подытожила Тартоф.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения одобрила пероральный препарат Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19 с мягким и умеренным течением, если есть риск развития тяжелой формы заболевания.