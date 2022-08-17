Исследователи научились менять группу крови в почках — это (потенциально) позволит ускорить трансплантацию органов

Учёным из Кембриджского университета удалось изменить группу крови в трёх донорских почках. Это потенциально может ускорить трансплантацию пациентам с менее распространёнными группами крови, например представителям этнических меньшинств.

Исследователи использовали устройство под названием нормотермическая перфузионная машина для промывки донорского органа ферментом, который может удалить маркеры группы крови, чтобы преобразовать её в универсальный тип О (I). Теоретически это может сделать такие органы совместимыми для трансплантации пациентам с группой крови A (II) или B (III). Это может быть особенно полезно для пациентов из числа этнических меньшинств, которые в настоящее время с меньшей вероятностью подходят для большинства донорских почек.

Следует отметить, что пока исследования находятся на очень ранней стадии и результаты ещё не проверялись на реальных пациентах. Исследователям всё ещё предстоит увидеть, как недавно измененная почка O-типа будет реагировать на обычную группу крови пациента в нормальном кровоснабжении. Устройство позволяет им перекачивать различные типы крови и следить за реакцией донорского органа.

«Это исследование даёт проблеск надежды более чем 1000 человек из этнических меньшинств, которые ждут почки», — сказала Эйслинг МакМахон, исполнительный директор по исследованиям Kidney Research UK, которая финансировала исследование в Кембридже.

Пока не уточняется, когда эта технология может выйти на массовый рынок трансплантации.

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: bloomberg