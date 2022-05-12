Из-за санкций Запада рф использует в военной технике чипы из посудомоечных машин и холодильников

Западные технологии не доступны для россии, поэтому страна начала использовать чипы стиральных машин и холодильников в своей военной технике. Об этом рассказала министр торговли США Джина Раймондо.

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«У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников», — заявила Раймондо на слушаниях в Сенате 11 мая.

Экспорт технологий из США в россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля. Более 30 других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, в том числе и в беларусь.

«Наш подход заключался в том, чтобы лишить россию технологии — технологии, которая подорвала бы ее способность продолжать военную операцию. И это именно то, что мы делаем», — добавила Раймондо.

По словам пресс-секретаря Министерства торговли США Робина Паттерсона, количество поставок из США в россию, включая товары, подпадающие под действие новых правил (полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионика и морские технологии) сократилось на 85%, а их стоимость — на 97% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В своем выступлении в Сенате Раймондо также отметила недавлние сообщения о том, что два российских производителя танков приостановили производство из-за нехватки импортных компонентов: Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод.

Компьютерные чипы — это «мозги», которые управляют самой современной электроникой, от бытовой техники до истребителей. Россия производит мало собственных чипов, исторически полагаясь на импорт азиатских и западных компаний.

Российские военные беспилотники, сбитые над Украиной за последние годы, были набиты западной электроникой и компонентами, заявил представитель лондонской исследовательской группы Conflict Armament Research.

Крупнейшие в мире производители компьютерных чипов начали прекращать поставки в россию в конце февраля после того, как вступили в силу санкции США и страна пригрозила ограничениями тем, кто будет снабжать рф.