США пригрозили санкциями китайским компаниям за поставки чипов в россию

Министр торговли США Джина Раймондо в интервью New York Times рассказала о возможных санкциях против китайских производителей чипов. США могут ввести санкции для китайских производителей микросхем за поставку чипов в россию.

Раймондо считает, что россия попытается найти лазейку, закупая полупроводники у Китая в обход санкций США. Большинство чипов в мире выпускает тайваньская TSMC, и компания уже присоединилась к запрету на поставку электроники.

Хотя сама TSMC отвечает за производство полупроводников, она использует множество аппаратных и программных продуктов из США. Именно это позволяет Министерству торговли влиять на полупроводниковую промышленность. Подобные санкции уже применяли против Huawei. Производитель смартфонов пытался найти других поставщиков чипов, например, китайскую Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Но США также пригрозила санкциями и от поставок продукции отказались.

«россия несомненно будет обхаживать другие страны, чтобы обойти наши санкции и экспортный контроль», – заявила Раймондо.

В случае обнаружения Соединенными Штатами факта продажи полупроводников в россию, «мы сможем, по сути, закрыть SMIC, потому что мы не позволим использовать наше оборудование и наше программное обеспечение», – добавила она.

«У них есть свои собственные интересы, чтобы не поставлять эти товары в Россию. Так что они делают это не по доброте душевной. Это было бы разрушительно для способности Китая производить чипы».

Производитель SMIC по-прежнему не может догнать конкурентов в полупроводниковой промышленности, несмотря на значительное финансирование. Причина кроется в ограниченном доступе к новейшему оборудованию для производства чипов и недостаток опыта в этом секторе.

Оборудование для полупроводников производится только голландской компанией ASML Holding N.V. (ASML). Санкции против Huawei ударили по производству процессоров и других чипов для смартфонов, что ограничило возможности компании на рынке.