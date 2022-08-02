Jaguar Land Rover открыл спецлабораторию по тестированию автомобилей на электромагнитную совместимость

Компания Jaguar Land Rover объявила об открытии лаборатории по тестированию следующего поколения автомобилей на наличие электрических и радиопомех. Открытие новой лаборатории стало очередным шагом к электрифицированному будущему Jaguar Land Rover, так как к 2030 году весь модельный ряд Jaguar и Land Rover будет доступен в полностью электрических версиях.

Соответствие будущих автомобилей законодательству и стандартам качества беспроводных соединений и электроники обеспечит лаборатория электромагнитной совместимости (ЭМС) в Гейдоне, Великобритания. Первым автомобилем, испытанным по индивидуальной программе в новой лаборатории, стал Range Rover Sport, представленный в мае этого года.

Способность электрического оборудования и систем безошибочно функционировать в электромагнитной среде является критически важной. Электромагнитная совместимость ограничивает непреднамеренное генерирование, распространение и прием электромагнитной энергии. Все это делается для того, чтобы снизить риск появления нежелательных эффектов, в частности электромагнитных помех.

В новой автомобильной лаборатории Jaguar Land Rover есть две акустические безэховые камеры: электрически «тихий» роликовый стенд для тестирования авто на скорости, а также оборудование для оценки производительности отдельных компонентов, таких как батареи или электродвигатели. На электромагнитную совместимость (ЭМС) также будут проверены функции и услуги, доступные в автомобилях Jaguar и Land Rover: Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G, 5G, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка и мониторинг слепых зон.

Новые технологии постоянно развиваются, поэтому тестирование автомобилей на EMC имеет решающее значение для предоставления качественных услуг: увеличивается спрос на электромобили, расширяется спектр цифровых и облачных сервисов для авто – от обновлений программного обеспечения до автономных технологий. Jaguar Land Rover в рамках стратегии Reimagine переосмысливает будущее современной роскоши: цель компании – нулевые выбросы углерода в цепях логистики, продуктах и ​​производственных операциях до 2039 года.