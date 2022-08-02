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Jaguar Land Rover открыл спецлабораторию по тестированию автомобилей на электромагнитную совместимость

Jaguar Land Rover открыл спецлабораторию по тестированию автомобилей на электромагнитную совместимость

Компания Jaguar Land Rover объявила об открытии лаборатории по тестированию следующего поколения автомобилей на наличие электрических и радиопомех. Открытие новой лаборатории стало очередным шагом к электрифицированному будущему Jaguar Land Rover, так как к 2030 году весь модельный ряд Jaguar и Land Rover будет доступен в полностью электрических версиях.

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Соответствие будущих автомобилей законодательству и стандартам качества беспроводных соединений и электроники обеспечит лаборатория электромагнитной совместимости (ЭМС) в Гейдоне, Великобритания. Первым автомобилем, испытанным по индивидуальной программе в новой лаборатории, стал Range Rover Sport, представленный в мае этого года.

Способность электрического оборудования и систем безошибочно функционировать в электромагнитной среде является критически важной. Электромагнитная совместимость ограничивает непреднамеренное генерирование, распространение и прием электромагнитной энергии. Все это делается для того, чтобы снизить риск появления нежелательных эффектов, в частности электромагнитных помех.

Jaguar Land Rover открыл спецлабораторию по тестированию автомобилей на электромагнитную совместимость

В новой автомобильной лаборатории Jaguar Land Rover есть две акустические безэховые камеры: электрически «тихий» роликовый стенд для тестирования авто на скорости, а также оборудование для оценки производительности отдельных компонентов, таких как батареи или электродвигатели. На электромагнитную совместимость (ЭМС) также будут проверены функции и услуги, доступные в автомобилях Jaguar и Land Rover: Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G, 5G, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка и мониторинг слепых зон.

Новые технологии постоянно развиваются, поэтому тестирование автомобилей на EMC имеет решающее значение для предоставления качественных услуг: увеличивается спрос на электромобили, расширяется спектр цифровых и облачных сервисов для авто – от обновлений программного обеспечения до автономных технологий. Jaguar Land Rover в рамках стратегии Reimagine переосмысливает будущее современной роскоши: цель компании – нулевые выбросы углерода в цепях логистики, продуктах и ​​производственных операциях до 2039 года.


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